Роспатент зарегистрировал вторую вакцину от COVID-19

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Разработка новосибирского центра «Вектор» называется «ЭпиВакКорона».

Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Тема:
Вакцина от COVID-19

За сутки в России зафиксировали 8 481 случай заражения коронавирусом. На 200 больше, чем накануне. В Москве полиция начала проверять масочный режим в метро. В Петербурге рейды на транспорте с четверга.

Обнадеживает, что Роспатент зарегистрировал уже вторую отечественную вакцину от коронавируса. Разработка новосибирского центра «Вектор» называется «ЭпиВакКорона». Прививать ею в рамках пострегистрационных исследований будут параллельно с уже известным «Спутником V». Действие которого испытывает на себе Виктор Синеок.

Тема:
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