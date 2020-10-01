Стали известны соперники российских футбольных клубов в Лиге чемпионов

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Светлана Александрова
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В Женеве прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Россию на турнире впервые представляют три команды.

Стали известны соперники российских футбольных клубов в Лиге чемпионов

Фото: ТАСС / Демьянчук Александр

Тема:
Лига Чемпионов

Стали известны соперники российских футбольных клубов на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. Трансляция жеребьевки велась на официальном сайте европейской футбольной организации.

В предстоящем сезоне Россию на этом этапе соревнований впервые представляют три команды: действующий чемпион страны — петербургский «Зенит», московский «Локомотив» и «Краснодар».

Согласно жребию, «Зенит» встретится с итальянским «Лацио», дортмундской «Боруссией», бельгийским клубом «Брюгге». Петербуржцы сыграют на групповом этапе в восьмой раз. Ранее трижды — в сезонах 2011/12, 2013/14 и 2015/16 годов — команда доходила до одной восьмой финала.

«Локомотиву» достались действующий победитель Лиги чемпионов немецкая «Бавария», испанский «Атлетико», и австрийский «Зальцбург».

«Краснодару», который принимает участие в турнире впервые, предстоит сыграть с испанской «Севилья», английским «Челси» и французским «Ренном».

Первый тур группового этапа Лиги чемпионов стартует 20 октября. Календарь матчей будет составлен к вечеру 2 октября.

Ранее 5-tv.ru публиковал прогноз на главный матч осени в рамках десятого тура «Тинькофф Российской Премьер-Лиги» между «Спартаком» и «Зенитом», который состоится в ближайшую субботу, 3 октября в Москве.

Тема:
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