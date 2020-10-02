В Кремле пообещали рассказать, когда Путин сделает прививку от коронавируса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о вакцинировании российского лидера сообщат общественности.
Фото: www.globallookpress / Alexei Druzhinin/Kremlin Pool
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, когда глава государства сделает прививку от коронавируса. По его словам, когда это произойдет, об этом расскажут широкой общественности.
«Сам он сказал, что он имеет в виду сделать позже прививку, и когда он ее сделает — мы сообщим», — заявил Песков.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин может сделать прививку от COVID-19 перед поездкой в Южную Корею. Когда он планирует посетить столицу республики Сеул, пока не сообщается.
Отечественная вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат стал первым в мире подобного рода средством. Ранее 5-tv.ru раскрыл подробности испытаний российской вакцины от COVID-19.
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