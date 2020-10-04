Кто высек искру? В разрушительных пожарах под Воронежем подозревают поджигателей
На Черноземье сразу несколько регионов охвачены огнем. Следователи прокуратуры пытаются установить причины крупного ЧП.
Фото, видео: ТАСС / МЧС России; 5-tv.ru
Всю неделю мы пристально следили за чрезвычайной ситуацией на Черноземье. Сразу несколько регионов охвачены огнем. Самая сложная обстановка в Воронежской области.
Вот это актуальная карта возгораний. Почти весь субъект в зоне бедствия, пламя подбирается и к Воронежу. В деревнях и селах дотла сгорели десятки домов и построек. На месте работают свыше тысячи спасателей и сотни единиц техники. Прогноз неутешительный. Теплая погода и сильный ветер делают свое дело.
Огонь уже перебросился и на Ростовскую и Курскую области. Вместе с МЧС работают и следователи прокуратуры, чтобы установить причины пожаров. Потому как очевидцы все чаще говорят о поджогах. В это не хочется верить, но кажется, кому-то очень выгодно, чтобы огонь расчистил территорию, например под новое строительство. А кто-то хочет скрыть незаконные вырубки леса. Наш корреспондент Алексей Полторанин уже несколько дней работает в опасной зоне и вот, что ему удалось выяснить.
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