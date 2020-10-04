Кто высек искру? В разрушительных пожарах под Воронежем подозревают поджигателей

Всю неделю мы пристально следили за чрезвычайной ситуацией на Черноземье. Сразу несколько регионов охвачены огнем. Самая сложная обстановка в Воронежской области.

Вот это актуальная карта возгораний. Почти весь субъект в зоне бедствия, пламя подбирается и к Воронежу. В деревнях и селах дотла сгорели десятки домов и построек. На месте работают свыше тысячи спасателей и сотни единиц техники. Прогноз неутешительный. Теплая погода и сильный ветер делают свое дело.

Огонь уже перебросился и на Ростовскую и Курскую области. Вместе с МЧС работают и следователи прокуратуры, чтобы установить причины пожаров. Потому как очевидцы все чаще говорят о поджогах. В это не хочется верить, но кажется, кому-то очень выгодно, чтобы огонь расчистил территорию, например под новое строительство. А кто-то хочет скрыть незаконные вырубки леса. Наш корреспондент Алексей Полторанин уже несколько дней работает в опасной зоне и вот, что ему удалось выяснить.