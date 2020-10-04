Армения сообщила о трех сбитых самолетах ВВС Азербайджана в Карабахе

Три самолета ВВС Азербайджана были сбиты военными непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) 4 октября. Информация об этом появилась на личной странице пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook.

«Около 12.00 подразделения армии обороны Арцаха на южном направлении сбили три самолета и поразили два танка противника», — доложила представитель ведомства.

Минобороны Азербайджана пока никак не комментировало эту новость, однако выступило с заявлением относительно предыдущей атаки со стороны непризнанной НКР.

Несколькими часами ранее власти Карабаха заявили, что при нанесении ответного удара на обстрелы ракетами, в азербайджанском Гяндже ими был уничтожен военный аэродром. Сторона противника же эту информацию опровергла.

«В результате обстрелов пострадали имущество граждан, гражданская инфраструктура и древние исторические строения», — цитирует представителей Минобороны Азербайджана Interfax.

Между тем, в МИД Азербайджана также сообщили о четверых пострадавших и одном погибшем в результате ракетного удара по городу Гяндже.

Facebook @shushanstepanyan

Ситуация в Нагорном Карабахе вышла из-под контроля 27 сентября. Армения и Азербайджан в очередной раз начали обмениваться боевыми ударами по всей линии соприкосновения. Противоборствующие стороны обвиняют друг друга в накаливании ситуации. Мировое сообщество призывает Баку и Ереван сесть за стол переговоров.

Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян заговорил о возможности введения в Карабах миротворческих сил РФ. По его словам этот вопрос может быть поднят в рамках обсуждения Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта в НКР. На это сообщение отреагировали в Кремле. Как заявил пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков, Россия может ввести своих миротворцев в Карабах исключительно по согласованию с Баку и Ереваном.

Мировое сообщество, в том числе Российская Федерация, все также призывает стороны конфликта прекратить боевые действия и перейти к открытому диалогу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по заявлению Минобороны Армении, военные Азербайджана обстреляли гражданские объекты в Нагорном Карабахе.