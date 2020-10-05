На Мексику обрушился тропический шторм «Гамма». Он принес сильнейшие ливни и ветер скоростью больше 30 метров в секунду. Основной удар пришелся на штат Кинтана-Роо, где находится крупнейший мексиканский курорт Канкун. Пляжи и прибрежные улицы моментально затопило. Ураган повалил деревья, повредил линии электропередачи.

А в океане даже образовался небольшой смерч, который приблизился к берегу. Туристам удалось снять необычное природное явление.

А на другой стороне Атлантики пытаются оправиться от последствий другого шторма — «Алекс» обрушил на Францию экстремальное количество осадков. Девять человек числятся пропавшими без вести. Тысячи жителей сидят без связи и электричества. Небольшие населенные пункты отрезаны от мира размытыми дорогами и разрушенными мостами.