Ливни и смерч: Тропический шторм обрушился на Мексику — видео
В результате буйства стихии пляжи и прибрежные улицы моментально затопило. Ураган повалил деревья, повредил линии электропередачи.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jiang Kehong, 5-tv.ru
На Мексику обрушился тропический шторм «Гамма». Он принес сильнейшие ливни и ветер скоростью больше 30 метров в секунду. Основной удар пришелся на штат Кинтана-Роо, где находится крупнейший мексиканский курорт Канкун. Пляжи и прибрежные улицы моментально затопило. Ураган повалил деревья, повредил линии электропередачи.
А в океане даже образовался небольшой смерч, который приблизился к берегу. Туристам удалось снять необычное природное явление.
А на другой стороне Атлантики пытаются оправиться от последствий другого шторма — «Алекс» обрушил на Францию экстремальное количество осадков. Девять человек числятся пропавшими без вести. Тысячи жителей сидят без связи и электричества. Небольшие населенные пункты отрезаны от мира размытыми дорогами и разрушенными мостами.
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