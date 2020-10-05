Адвокат жены расчлененного рэпера Картрайта заявила о пропаже денег для его сына

Адвокат жены расчлененного рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко — настоящее имя — Прим.ред.) Ирина Скурту побывала в СИЗО у своей подзащитной. По словам юриста, впервые за два месяца подозреваемую в убийстве мужа Марину Кохал посетила следователь. Представитель предполагаемой злоумышленницы попросила разрешения забрать из квартиры, где были найдены останки музыканта, теплые вещи ребенка и тещи рэпера.

Помимо прочего, адвокат Марины Кохал озаботилась инцидентом с исчезновением денег, которые якобы собрали друзья Энди Картрайта на благотворительном концерте.

«Ну, и моральный момент. Там друзья-товарищи провели концерт в помощь ребенку и маме. Не знаю в чем нуждается мама, но ребенок точно нуждается в обеспечении всем. Адвокаты его обеспечивают, ребенок не при делах, но, где те деньги, которые мошенники собрали якобы в помощь, очень интересно было бы узнать», — заявила Ирина Скурту.

31 июля 2020 года 36-летней Марине Кохал предъявили обвинение в убийстве собственного супруга — рэпера Энди Картрайта. Его останки были обнаружены в квартире на Невском проспекте в Петербурге. Вдова утверждала, что решилась на расчленение тела, чтобы скрыть факт его смерти в результате употребления наркотиков, и постирала внутренности мужа якобы для того, чтобы избавиться от неприятного запаха. При этом в организме мужчины эксперты не обнаружили следов запрещенных веществ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать расчлененного рэпера Энди Картрайта обратилась за помощью к Мишустину.