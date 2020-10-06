Добровинский раскрыл суть нового иска семьи Захарова к Ефремову

Адвокат потерпевшей стороны в деле о «пьяном» ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский прокомментировал 5-tv.ru новый иск от своих подзащитных к актеру. По его словам, они решили принять деньги от виновника аварии, в которой погиб их родственник Сергей Захаров, чтобы направить их на работу благотворительного фонда. Кроме того, их возражение на апелляцию, которую подал на приговор артист, остается единственной возможностью повлиять на смягчение его участи. 8 сентября Ефремов получил восемь лет колонии общего режима.

«Сегодня мы направили возражение на апелляционную жалобу Михаила Ефремова, в которой заявили гражданские иски от семьи Захаровых. Мои доверители не хотели никаких компенсаций от виновника гибели Сергея Захарова, но сейчас они занимаются основанием фонда имени Сергея и поняли, что эти деньги могут помочь не только Михаилу Ефремову в смягчении наказания, но, в первую очередь, таким же пострадавшим, как семья Захаровых. Поэтому они согласились заявить гражданские иски на возмещение морального ущерба на три миллиона рублей в совокупности, которые пойдут в счет благотворительного фонда», — сообщил адвокат Александр Добровинский.

Ранее семья жертвы аварии Сергея Захарова отказывалась от компенсации Ефремовым морального вреда. Жена, брат и младший сын погибшего просили суд назначить артисту символическую сумму возмещения ущерба — один рубль каждому истцу. Суд удовлетворил их пожелания. При этом старший сын жертвы аварии, Виталий, требовал от актера семь с половиной миллионов рублей. Позже он снизил сумму иска, вычтя из нее 200 тысяч, ранее переведенные ему Ефремовым.

На финальном заседании суда, 8 сентября, суд приговорил актера к восьми годам колонии общего режима, В качестве компенсации суд взыскал с Михаила Ефремова в пользу старшего сына погибшего Сергея Захарова — 800 тысяч рублей, остальным — по одному рублю, как они и заявляли. Также Ефремов лишен права управления автомобилем на три года.

Позже артист подал апелляционную жалобу на приговор. В ней он заявил о давлении со стороны собственного защитника Эльмана Пашаева. Также актер еще раз принес извинения потерпевшей стороне и выразил готовность компенсировать моральный вред.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михаил Ефремов выплатил 800 тысяч сыну погибшего в ДТП курьера.