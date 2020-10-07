Путин не исключил поставки российской вакцины против COVID-19 на Украину

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Президент РФ встретился с главой партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей; 5-tv.ru

Тема:
Вакцина от COVID-19

Владимир Путин в Ново-Огареве принял украинского политика, главу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Российский президент приветствовал то, что в Киеве есть силы, которые честно и открыто высказывают свою позицию.

«Всячески со своей стороны готовы содействовать восстановлению российско-украинских отношений. Надеемся, у вас будут прибавляться сторонники в этом отношении. Мы будем со своей стороны делать все, что от нас зависит, чтобы отношения восстанавливались», — подчеркнул российский лидер.

Путин не исключил возможности поставок российской вакцины от коронавируса на Украину. А на встрече с премьером Михаилом Мишустиным Виктор Медведчук попросил снять часть санкций в отношении украинских промышленных предприятий. Глава правительства пообещал найти решение вопроса.

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