Путин не исключил поставки российской вакцины против COVID-19 на Украину
Президент РФ встретился с главой партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей; 5-tv.ru
Владимир Путин в Ново-Огареве принял украинского политика, главу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Российский президент приветствовал то, что в Киеве есть силы, которые честно и открыто высказывают свою позицию.
«Всячески со своей стороны готовы содействовать восстановлению российско-украинских отношений. Надеемся, у вас будут прибавляться сторонники в этом отношении. Мы будем со своей стороны делать все, что от нас зависит, чтобы отношения восстанавливались», — подчеркнул российский лидер.
Путин не исключил возможности поставок российской вакцины от коронавируса на Украину. А на встрече с премьером Михаилом Мишустиным Виктор Медведчук попросил снять часть санкций в отношении украинских промышленных предприятий. Глава правительства пообещал найти решение вопроса.
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