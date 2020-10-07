«За него все зоны бьются»: сестра Ефремова рассказала о его тяготах в тюрьме

Сестра Михаила Ефремова Анастасия рассказала KP.RU о жизни заслуженного артиста РФ в тюремном заключении. После смертельного ДТП 8 июня суд приговорил звезду к восьми годам колонии общего режима. В данный момент Ефремов находится в изоляторе и, по словам родственницы, за него «все зоны бьются».

«Там с ним ничего плохого не случится. За него уже все зоны бьются: пришлите к нам Ефремова», — сказала она.

Анастасия отметила, что надеется любыми способами добиться скорейшего освобождения брата, так как его жена с большим трудом справляется с горем, воспитывая троих детей.

«Наказан не Мишка. Наказаны мы. Дети, семья… Да вообще, честно говоря, страна наказана, если она лишится артиста такого уровня», — считает Ефремова.

Женщина подтвердила предположения, что ее брат продолжит творческую деятельность в местах лишения свободы. Она сказала, что он уже выступает: взял с собой пьесу и читает ее другим заключенным. А тюремный быт едва ли сможет сломать актера, уверена Анастасия.

«Он сильный. И не капризный. Может и есть что угодно и спать как угодно. И в робе ходить, если надо. Это его не сломает.», — добавила она.

РИА Новости / Владимир Астапкович

Анастасия Ефремова также высказалась относительно семьи потерпевших, заявив, что не стала бы ни копейки им платить. Она не верит в их страдания, связанные с потерей родного человека и считает их интересы исключительно корыстными. Сестра актера уверена, что и судебный процесс был заточен против Михаила Ефремова. Появление в деле лишенного статуса адвоката Пашаева она считает целенаправленным расшатыванием позиции защиты.

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