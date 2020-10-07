Нобелевская премия по химии присуждена за развитие методов редактирования генома
Лауреатами в 2020 году стали француженка Эммануэль Шарпантье и американка Дженнифер Даудна.
Фото, видео: Depositphotos / frizio; 5-tv.ru
В Стокгольме объявили имена лауреатов Нобелевской премии по химии. Престижную награду в этом году получат две женщины-исследовательницы — француженка Эммануэль Шарпантье и американка Дженнифер Даудна. Комитет отметил их работу по развитию методов редактирования генома.
Нобелевская неделя продолжается в Швеции. Уже завтра мы узнаем, кому достанется Нобель по литературе. А в пятницу назовут имя обладателя премии мира.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, кто получил Нобелевскую премию по физике.
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