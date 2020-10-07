Нобелевская премия по химии присуждена за развитие методов редактирования генома

В Стокгольме объявили имена лауреатов Нобелевской премии по химии. Престижную награду в этом году получат две женщины-исследовательницы — француженка Эммануэль Шарпантье и американка Дженнифер Даудна. Комитет отметил их работу по развитию методов редактирования генома.

Нобелевская неделя продолжается в Швеции. Уже завтра мы узнаем, кому достанется Нобель по литературе. А в пятницу назовут имя обладателя премии мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, кто получил Нобелевскую премию по физике.