Нобелевская премия по химии присуждена за развитие методов редактирования генома

Эфирная новость 15

Лауреатами в 2020 году стали француженка Эммануэль Шарпантье и американка Дженнифер Даудна.

Фото, видео: Depositphotos / frizio; 5-tv.ru

Тема:
Нобелевская премия

В Стокгольме объявили имена лауреатов Нобелевской премии по химии. Престижную награду в этом году получат две женщины-исследовательницы — француженка Эммануэль Шарпантье и американка Дженнифер Даудна. Комитет отметил их работу по развитию методов редактирования генома.

Нобелевская неделя продолжается в Швеции. Уже завтра мы узнаем, кому достанется Нобель по литературе. А в пятницу назовут имя обладателя премии мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, кто получил Нобелевскую премию по физике.

Тема:
Нобелевская премия
6 окт
Нобелевская премия по физике вручена за исследования черной дыры
5 окт
Первооткрыватели вируса гепатита С получили Нобелевскую премию по медицине
5 окт
Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие вируса гепатита С
25 сент
Уборщицу из Костромской области выдвинули на Нобелевскую премию мира
24 сент
Писатель Комков рассказал, зачем номинировал Путина на Нобелевскую премию мира
24 сент
Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию
10 сент
Трамп считает честью быть номинированным на Нобелевскую премию мира
5 февр
ТОП-5 самых спорных лауреатов Нобелевской премии мира
10 дек
В Осло и Стокгольме готовятся к торжественной церемонии вручения Нобелевской премии
5 дек
Экоактивистка Грета Тунберг получила альтернативную Нобелевскую премию

Читайте также

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.09
-0.42 91.81
-0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:14
Охотники за ангелами: Вандалы громят скульптуры на кладбище в Петербурге
18:09
«Газпром» обжалует решение Польши о наложении штрафа
18:04
В Иваново ко дню рождения Путина сшили уникальное кимоно
18:01
Путин рассказал, что говорят о нем друзья
17:59
Анатолий Чубайс заразился коронавирусом
17:58
Адвокат сообщил о назначении следствием пяти экспертиз после смерти Тесака

Сейчас читают

«Он наливает ей»: подруги Овсиенко боятся, что певицу постигнет судьба Легкоступовой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 октября, для всех знаков зодиака
Соседка Софии Конкиной заявила, что почти не видела погибшую трезвой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок