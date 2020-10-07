Стали ли деньги причиной расставания Бузовой и Давы?

Ольга Бузова публично флиртует с Александром Петровым! Правда ли, что известный актер давний поклонник телеведущей? Почему певица появляется одна на всех светских мероприятия? И неужели звезда действительно рассталась со своим возлюбленным — блогером Давой? Об этом — в новом выпуске программы Пятого канала «Светская хроника».

Последнее время Ольга Бузова перестала публиковать фото и видео со своим бойфрендом Давой. Звездная пара не появляется вместе и на публике. Недавно телеведущая в гордом одиночестве пришла на премьеру фильма с участием Александра Петрова.

«Просто это удивительные ощущения, когда ты смотришь на экран на потрясающего актера», — сделала комплимент актеру Бузова.

Артисты ранее не были знакомы, но оказалось, что они следят друг за другом в социальных сетях. Петров признался, что ему нравится творчество Ольги.

Поклонники гадают: а где же Дава? И неужели он не ревнует ее к кумиру миллионов женщин? На день рождения хоккеиста Александра Овечкина Бузова тоже пришла без пары. Однако телеведущая на празднике не скучала: пела и танцевала. А ведь еще в конце лета у пары было все хорошо: они с размахом отметили годовщину отношений. Дава признавался, что уже мечтает о детях.

«Я очень хочу дочку и мальчика, обязательно», — рассказал он.

Да и Бузова говорила, что уже готова создать семью. Совместные отпуска, дорогие подарки — все шло к свадьбе. Да и на безымянном пальце звезды поклонники заметили кольцо.

Сейчас Бузова о Даве не хочет даже говорить. Зато она с радостью рассказывает о работа, а также о ремонте в своей квартире. Элитную недвижимость звезда купила в прошлом году за 120 миллионов рублей.

«Я очень много откладываю для своей квартиры. Я так радовалась покупке, а сейчас такой стресс, потому что очень большие расходы. Даже вам сумм не буду называть, потому что это огромные вложения! Но радует только то, что ты делаешь этот для своего гнездышка», — поделилась переживания о ремонте телеведущая.

Помимо ремонта у Бузовой есть и другие расходы. Звезда вкладывает много средств в свою певческую карьеру.

«Я готова вкладывать огромный бюджет в свое творчество: в костюмы, в постановки, в треки, в музыкальное сопровождение, в авторов, которые пишут для меня», — рассказала о распределении своего бюджета Ольга.

Ольга отличается щедростью и не считает деньги, когда хочет сделать приятное своим близким. Она дарит родственникам дорогие подарки и оплачивает их лечение.

«Я очень много работаю для того, чтобы обеспечивать себя, своих родных: папу, маму, бабушек, которым нужны лекарства и которые хотят путешествовать. Это все на моих хрупких плечах, потому что я знаю цену каждого рубля, каждой тысячи рублей», — пояснила она.

Ольга говорит: все расходы на ней одной. Но неужели блогер не помогает финансово своей возлюбленной? А может причиной конфликта с Давой стали деньги? Ольга дарила возлюбленному дорогие подарки, устраивала романтические сюрпризы и якобы, даже оплачивала совместный отдых.

«Важно не только уметь принимать, да? Мы все хотим свиданий, цветов… Но важно и отдавать, просто главное, чтобы тебе потом на шею не садились и не воспринимали это как должное», — выразила свое мнение Бузова.

В окружении пары говорят: так и произошло! Давид Манукян зазвездился.

«Ему и красную дорожку, и дуэты со звездами поп-музыки, и интервью. Парень оторвался от реальности и считает, что он всего этого смог добиться бы и без Оли», — рассказал приятель блогера.

«Ну это кто-то вам скажет со стороны: „Да он тебя не любит“. А как человек может залезть в сердце к другому человеку? Это невозможно», — прокомментировала слухи о меркантильности Манукян Ольга.

Сама Ольга Бузова расставание с Давой не комментирует. Однако намекает, что она просто решила взять небольшой перерыв в отношениях, чтобы разобраться в себе. Возможно, теледива ждет от возлюбленного решительных действий.