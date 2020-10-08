Асад прокомментировал планы Трампа по его ликвидации

Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад в интервью РИА Новости прокомментировал планы Дональда Трампа по его ликвидации. Лидер Соединенных Штатов уже признавался, что рассматривал вариант устранения главы Сирии, но его якобы отговорил действующий на тот момент министр обороны Джеймс Мэттис.

Башар Асад отметил, что убийства, по сути, являются традиционным методом решения вопросов в Вашингтоне.

«Убийства — это американский метод работы, modus operandi (в переводе с латинского языка — образ действия — обозначает привычный для человека способ выполнения определенной задачи — Прим.ред.), они делают это постоянно на протяжении десятилетий. Повсюду, во всех уголках мира. Здесь нет ничего нового. Поэтому нужно иметь в виду, что подобного рода планы по различным причинам всегда существовали. И нам в условиях конфликта в Сирии следует ожидать от американцев чего-то похожего», — заявил президент Сирии.

Лидер САР добавил, что американцы незаконным путем оккупировали республику и оказывают поддержку террористическим группировкам. Башар Асад уверен, что никто не сможет сдерживать США от жестоких атак, если в международных отношениях не будет баланса, в результате которого Вашингтон не уйдет от ответственности за свои преступления.

«В противном случае такое поведение будет порождать все новые преступления подобного рода в различных регионах, и ничто их не остановит», — заключил Башар Асад.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Асад обвинил Турцию в использовании террористов из Сирии в Нагорном Карабахе.