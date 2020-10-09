Штормовой ветер снес крышу пятиэтажки в Махачкале и повалил десятки деревьев
Ветер с порывами до 25 метров в секунду обрушился на Дагестан.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сильнейший штормовой ветер в Дагестане разрушает все на своем пути. Порывы со скоростью до 25 метров в секунду валят деревья на стоящие рядом автомобили. Как сообщает РИА «Дагестан», во дворе по улице Энгельса, 27 в Махачкале повреждены теплосети. На местах разрушений работают службы спасения. Тем временем о пострадавших данные не поступали.
Пользователи социальных сетей также публикуют пугающие кадры вихрей в небе и порывистого ветра, под которым люди на побережье едва держатся на ногах. По последним данным снесена часть крыши пятиэтажного здания по улице Северо-Осетинская, 73. Фрагмент крыши висит на высоковольтных проводах. К месту направлены работники администрации города и спасатели.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места трагической аварии в Кизлярском районе Дагестана. Там, столкнулись три фуры, легковой автомобиль и школьный автобус Три человека погибли, среди пострадавших также есть несовершеннолетние дети.
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