Штормовой ветер снес крышу пятиэтажки в Махачкале и повалил десятки деревьев

|
Оксана Тарасова
47

Ветер с порывами до 25 метров в секунду обрушился на Дагестан.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Погода

Сильнейший штормовой ветер в Дагестане разрушает все на своем пути. Порывы со скоростью до 25 метров в секунду валят деревья на стоящие рядом автомобили. Как сообщает РИА «Дагестан», во дворе по улице Энгельса, 27 в Махачкале повреждены теплосети. На местах разрушений работают службы спасения. Тем временем о пострадавших данные не поступали.

Пользователи социальных сетей также публикуют пугающие кадры вихрей в небе и порывистого ветра, под которым люди на побережье едва держатся на ногах. По последним данным снесена часть крыши пятиэтажного здания по улице Северо-Осетинская, 73. Фрагмент крыши висит на высоковольтных проводах. К месту направлены работники администрации города и спасатели.

Instagram @history_and_fit, @kubinec__18

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места трагической аварии в Кизлярском районе Дагестана. Там, столкнулись три фуры, легковой автомобиль и школьный автобус Три человека погибли, среди пострадавших также есть несовершеннолетние дети.

Тема:
Погода
5 окт
Ливни и смерч: Тропический шторм обрушился на Мексику — видео
4 окт
Аномальное тепло обещают ряду регионов европейской части страны
3 окт
Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России
1 окт
Песчаная буря накрыла Ростов-на-Дону и Ставропольский край — видео
1 окт
Какой будет погода в октябре? — ответ Гидрометцентра РФ
30 сент
Плывут машины и арбузы: Керчь ушла под воду после мощного ливня
30 сент
В Гидрометцентре рассказали, когда закончится бабье лето
28 сент
Самая крупная в 2020 году магнитная буря обрушилась на Землю
28 сент
В Гидрометцентре предупредили россиян об аномальной погоде зимой
26 сент
Стоит ли москвичам еще ждать возвращения «бабьего лета»?

Читайте также

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
77.92
-0.17 91.70
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:42
«Проверю на себе»: Лариса Вербицкая собирается сесть на «музыкальную» диету
13:27
«Какая разница с кем я еще буду спать»: Барбара Пино разочаровалась в Криворотове
13:21
Штормовой ветер снес крышу пятиэтажки в Махачкале и повалил десятки деревьев
13:00
Эксперты подсчитали, что выгоднее: свое авто, такси или каршеринг
12:49
Нобелевская премия мира досталась Всемирной продовольственной программе
12:37
После отравления 42 детей в Дагестане возбуждено уголовное дело

Сейчас читают

Ритуалы на зеркальную дату: как правильно загадывать желание 10.10.2020?
«Растоптать вас, козликов»: странное поведение Богдана Титомира на шоу «Что было дальше?» возмутило сеть
«Увидела ее и плакала» — Подруга Овсиенко заявила, что певицу истязает сожитель

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок