Видео: Ольга Бузова нырнула в толпу геев во время концерта в Москве

Певица Ольга Бузова с особым уважением относится к своим поклонникам нетрадиционной сексуальной ориентации. Накануне она в очередной раз дала концерт в гей-клубе Москвы и не смогла сдержать своих эмоций. Звезда нырнула в объятия фанатов, стоящих у сцены.

Во время выступления Бузовой не всегда удавалось попадать в собственную фонограмму. Но собравшиеся все же оценили таланты девушки — на ощупь. Толпа поклонников держала свою любимицу над головой, как трофей. Каждый участник увеселительного мероприятия не забыл погладить своего кумира.

Знаменательнейший момент из жизни любого фаната творчества Бузовой, каждый из них поспешил опубликовать и обсудить в своем Instagram-блоге. Приверженцы нетрадиционной любви, потирая руки, поблагодарили звезду за доверие к ним и попросили выступать в «специализированных» клубах чаще.

Кроме прочего в комментариях вдруг вспомнили об ограничениях в стране в связи с эпидемией коронавируса. Но здравая идея быстро померкла в океане хвалебных комментариев от фолловеров, когда-то «открывших мир других мужчин».

К слову, почти ровно год назад Ольга Бузова уже окуналась в объятья фанатов в гей-клубе. В тот день после выступления певица призналась, что нигде не выступает так, как перед поклонниками нетрадиционной ориентации.