Россиянам пообещали аномальную погоду в октябре
Прогнозом на второй осенний месяц поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
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Погода в России в 2020 году то и дело преподносила жителям сюрпризы. Не исключением стало и начало осени. Сентябрь выдался в большинстве регионов страны достаточно теплым. Однако, как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости, прощаться с хорошей погодой россиянам не придется и в октябре. Месяц обещает быть аномально теплым.
“Вся вторая декада октября на всей территории нашей страны будет теплой. Это значит, что аномалии везде положительные, будет теплее климатических значений», — сказал метеоролог.
Он пояснил, что достаточно сильно отклонением от температурной нормы удивляет Якутия. На севере региона дневные отметки поднимаются выше нуля, а такое случается крайне редко в это время года. Температура превышает норму на 8-10 градусов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Москву ждет «теплая аномалия».
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