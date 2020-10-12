Россиянам пообещали аномальную погоду в октябре

Погода в России в 2020 году то и дело преподносила жителям сюрпризы. Не исключением стало и начало осени. Сентябрь выдался в большинстве регионов страны достаточно теплым. Однако, как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости, прощаться с хорошей погодой россиянам не придется и в октябре. Месяц обещает быть аномально теплым.

“Вся вторая декада октября на всей территории нашей страны будет теплой. Это значит, что аномалии везде положительные, будет теплее климатических значений», — сказал метеоролог.

Он пояснил, что достаточно сильно отклонением от температурной нормы удивляет Якутия. На севере региона дневные отметки поднимаются выше нуля, а такое случается крайне редко в это время года. Температура превышает норму на 8-10 градусов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Москву ждет «теплая аномалия».