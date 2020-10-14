Трамп пустился в пляс перед электоратом и сам себе поаплодировал — видео

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Марина Неруцких
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Ролик с экспромтом президента США в Twitter выложил пользователь Брэндон Дарби.

Трамп пустился в пляс перед электоратом и сам себе поаплодировал — видео

Фото: Reuters / JONATHAN ERNST

Президент США Дональд Трамп во время своей встречи с избирателями начал танцевать. Ролик с импровизированным концертом в Twitter выложил пользователь Брэндон Дарби. На кадрах видно, как глава Белого дома делает несколько танцевальных па под песню американской группы Village People — YMCA.

«Наслаждайтесь», — подписал ролик очевидец мини-шоу.

Между тем танец Дональда Трамп произвел неоднозначное впечатление. Одним пользователям сети он понравился.

«Это бесценно»;

«Я просто обожаю его»;

«Если Вы станете для нас танцевать, мы пойдем и проголосуем за Вас», — отреагировали юзеры.

Другие сочли подобное поведение лицемерным и посчитали танец ужасным.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Переболевший коронавирусом Трамп, активно показывает электорату, что у него все хорошо и он прекрасно себя чувствует. Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США в прямом эфире ругался матом и угрожал иранцам.

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