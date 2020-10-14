Президент США Дональд Трамп во время своей встречи с избирателями начал танцевать. Ролик с импровизированным концертом в Twitter выложил пользователь Брэндон Дарби. На кадрах видно, как глава Белого дома делает несколько танцевальных па под песню американской группы Village People — YMCA.

«Наслаждайтесь», — подписал ролик очевидец мини-шоу.

Trump dancing to YMCA. Enjoy. pic.twitter.com/eHQyfMCKxo — Brandon Darby (@brandondarby) October 13, 2020

Между тем танец Дональда Трамп произвел неоднозначное впечатление. Одним пользователям сети он понравился.