Трамп пустился в пляс перед электоратом и сам себе поаплодировал — видео
Ролик с экспромтом президента США в Twitter выложил пользователь Брэндон Дарби.
Фото: Reuters / JONATHAN ERNST
Президент США Дональд Трамп во время своей встречи с избирателями начал танцевать. Ролик с импровизированным концертом в Twitter выложил пользователь Брэндон Дарби. На кадрах видно, как глава Белого дома делает несколько танцевальных па под песню американской группы Village People — YMCA.
«Наслаждайтесь», — подписал ролик очевидец мини-шоу.
Trump dancing to YMCA. Enjoy. pic.twitter.com/eHQyfMCKxo— Brandon Darby (@brandondarby) October 13, 2020
Между тем танец Дональда Трамп произвел неоднозначное впечатление. Одним пользователям сети он понравился.
«Это бесценно»;
«Я просто обожаю его»;
«Если Вы станете для нас танцевать, мы пойдем и проголосуем за Вас», — отреагировали юзеры.
Другие сочли подобное поведение лицемерным и посчитали танец ужасным.
Выборы президента США состоятся 3 ноября. Переболевший коронавирусом Трамп, активно показывает электорату, что у него все хорошо и он прекрасно себя чувствует. Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США в прямом эфире ругался матом и угрожал иранцам.
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