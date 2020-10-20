Адвокат актера Михаила Ефремова Петр Хархорин заявил в суде о готовности немедленно выплатить компенсации пострадавшим по делу о смертельном ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров.

«Мы рискнули у нас деньги с собой. Могу показать», — заявил в суде защитник, добавив, что этот шаг направлен на пополнение в копилку смягчающих обстоятельств для смягчения приговора. — «Мы готовы сегодня же выплатить по 800 тысяч остальным потерпевшим. Виталию Захарову мы уже 600 тысяч (оставшиеся по решению суда — Прим.ред.) по расписке выплатили».

Также Хархорин добавил, что обращение к суду апелляционной инстанции с просьбой о смягчении наказания для Михаила Ефремова по инициативе его друга Никиты Высоцкого подписали 28 значимых деятелей культуры.

Заседание по апелляции Михаила Ефремова на приговор по делу о смертельном ДТП в центре Москвы проходит в настоящее время в Мосгорсуде. В ходе слушания выяснилась одна трудность — оказалось, что от предыдущих защитников актера тоже пришла апелляционная жалоба. Несмотря на то, что актер попросил их не рассматривать, судья обратил внимание на тот факт, что отозвать ее может только тот, кто ее направил.

В смертельной аварии, которая произошла 8 июня в центре Москвы, погиб курьер Сергей Захаров. Виновным в ДТП был признан заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, его приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Сейчас он находится в СИЗО-5 в Москве.