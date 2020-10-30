Садальский жестко высказался о лишенном статуса адвоката Добровинском

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский нелестно высказался о лишенном статуса адвоката Александре Добровинском. По его словам, звездный правозащитник заслужил принятую в его отношении меру. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Горе-адвокат Добровинский (проигравший мне в суде, мои адвокаты Гриднев, Резник) ранее носил фамилию Кусиков, а еще раньше — Айвазянц (столь частая смена фамилий к замужествам, надеюсь, отношения не имеет?!). Хотя это его личное дело. С Добровинским приходилось сталкиваться: гнусь в кубе. Как и его команда», — написал Садальский.

Актер добавил, что считает недопустимыми методы работы Добровинского. Он заявил, что юрист не стесняется клеветы и подкупа для достижения своих целей.

«Так что Шурик проходит у меня лично по категории: свернут шею — порадуюсь. Лжеадвокат Добровинский, однозначно, черная метка, как и те люди, чьи интересы адвокат дьявола защищает, и сегодня награда нашла героя», — заключил он.

Instagram @stassadal

Квалификационная комиссия 7 октября признала за Александром Добровинским нарушение адвокатской этики. Незадолго до этого в четвертый раз на год потерял статус адвоката его оппонент по громкому делу о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым Эльман Пашаев.

Дисциплинарные дела в отношении обоих юристов были возбуждены президентом ФПА Юрием Пилипенко 13 июля. Через месяц Минюст предложил прекратить статус адвоката у защитника актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении Добровинского, так как «высказывания адвокатов содержат признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвокатов. Они также демонстрируют пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и указывают на игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности».

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарии балерины Анастасии Волочковой и Эльмана Пашаева о наказании юриста, а также мнение самого Добровинского относительно лишения его статуса адвоката.