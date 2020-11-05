«Перестал делать видимость скорби» — Жорин о фото вдовца Легкоступовой с регаты
По мнению адвоката, Юрий Фирсов издевается над родными покойной певицы.
Фото, видео: Instagram @firsov_yury; 5-tv.ru
Фотография празднования победы в регате, которую выложил в сеть вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов, повергла в шок родственников скончавшейся меньше трех месяцев назад певицы.
Как рассказал 5-tv.ru известный адвокат Сергей Жорин, снимок из Instagram так называемые «доброжелатели» прислали дочери Легоступовой Аннете, которая после увиденного позвонила юристу в слезах. У нее не укладывается в голове, как может человек, совсем недавно потерявший любимую, как он утверждает, жену, выставлять такие радостные снимки.
«Из этого можно сделать вывод, что он не только не скобит, но даже и перестал делать видимость скорби и фактически издевается над родными и близкими Валентины Легкоступовой, которые все это видят и, конечно, негодуют», — подчеркнул Жорин.
Адвокат выразил надежду, что доследственная проверка обстоятельств трагедии скоро закончится, и Следственный комитет вынесет соответствующее процессуальное решение.
«Мы надеемся, что будет возбуждено уголовное дело, которое установит весь круг виновных в смерти Валентины Легкоступовой», — заключил юрист.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пользователи соцсетей обрушились с ругательствами на Юрия Фирсова, опубликовавшего в соцсетях фотографию, на которой радостно празднует победу в парусной регате.
- 5 нояб
- В соцсетях клянут вдовца Легкоступовой после победы в регате
- 4 нояб
- Невыносимая боль: сын Легкоступовой после смерти матери попал в клинику неврозов
- 30 окт
- «Как абьюзер»: дочь Легкоступовой обвинила мужа матери в домашнем насилии
- 26 окт
- «Жизнь не станет прежней»: дочь Легкоступовой раскроет правду о смерти певицы
- 22 окт
- Стало известно о смерти еще одной возлюбленной вдовца Легкоступовой
- 21 окт
- Кто подсадил Легкоступову на алкоголь и чего добивается ее муж Фирсов?
- 14 окт
- «Рыдала над пропастью»: Легкоступова приходит к подруге в снах и молит о помощи
- 14 окт
- Душа страдает: подруга Легкоступовой умоляет захоронить прах артистки
- 13 окт
- Что нашли следователи в квартире Легкоступовой в день ее смерти — эксклюзивное фото
- 12 окт
- Исчезнувшую накануне Хлебникову обвинили в пристрастии к алкоголю вслед за Овсиенко
Читайте также
93%
-1.54 92.12
-1.22
Нашли ошибку?