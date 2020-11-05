«Перестал делать видимость скорби» — Жорин о фото вдовца Легкоступовой с регаты

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Светлана Александрова
Эксклюзив 2 484

По мнению адвоката, Юрий Фирсов издевается над родными покойной певицы.

Фото, видео: Instagram @firsov_yury; 5-tv.ru

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

Фотография празднования победы в регате, которую выложил в сеть вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов, повергла в шок родственников скончавшейся меньше трех месяцев назад певицы.

Как рассказал 5-tv.ru известный адвокат Сергей Жорин, снимок из Instagram так называемые «доброжелатели» прислали дочери Легоступовой Аннете, которая после увиденного позвонила юристу в слезах. У нее не укладывается в голове, как может человек, совсем недавно потерявший любимую, как он утверждает, жену, выставлять такие радостные снимки.

«Из этого можно сделать вывод, что он не только не скобит, но даже и перестал делать видимость скорби и фактически издевается над родными и близкими Валентины Легкоступовой, которые все это видят и, конечно, негодуют», — подчеркнул Жорин.

Адвокат выразил надежду, что доследственная проверка обстоятельств трагедии скоро закончится, и Следственный комитет вынесет соответствующее процессуальное решение.

«Мы надеемся, что будет возбуждено уголовное дело, которое установит весь круг виновных в смерти Валентины Легкоступовой», — заключил юрист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пользователи соцсетей обрушились с ругательствами на Юрия Фирсова, опубликовавшего в соцсетях фотографию, на которой радостно празднует победу в парусной регате.

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Умерла Валентина Легкоступова
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