Когда двум гениям тесно: за что Райкин выгнал Жванецкого из театра?

Знакомство двух классиков юмора — Михаила Жванецкого и Аркадия Райкина стало знаковым для обоих. Их плодотворное сотрудничество продолжалось на протяжении шести лет. Работа с актером и режиссером стала для молодого писателя толчком к всесоюзной славе. А миниатюры авторства сатирика украсили репертуар Райкина. Тем не менее артисты расстались на неприятной ноте и пронесли сквозь годы едва уловимый осадок взаимной обиды.

В 1963 году во время гастролей в Одессе Ленинградского театра миниатюр молодой писатель представился знаменитому артисту и показал свои произведения. Худрук взял их в свой репертуар и сделал целую программу под названием «Светофор». Спустя год Райкин пригласил автора в театр на должность заведующего литературной частью. Позже народный артист СССР в своих мемуарах нелестно высказывался о Жванецком в качестве завлита.

«Ему не хватало дипломатичности, терпимости, элементарной усидчивости. Он с ходу отвергал все, что ему приносили другие авторы, — и плохое, и хорошее. Ему как писателю почти ничего не нравилось. Все хотелось переделать. Но работать над текстом вместе с автором Жванецкий тоже считал излишним», — писал режиссер.

По мнению Райкина, Жванецкий не состоялся как редактор, но бесспорно стал одним из лучших писателей в своем жанре. Литературный дар и стиль сатирика настолько покорили худрука, что на какое-то время Жванецкий занял в театре позицию «автора-премьера». Его миниатюры «Дедушка с внуком Юзиком», «Участковый врач», «Авас», «В греческом зале» и многие другие получили широкую известность и растаскивались на цитаты.

Однако цитируя персонажей Жванецкого, зрители не знали, кому принадлежат эти строки. Райкин не присваивал тексты автора себе, но и не озвучивал его фамилию. В результате народ либо автоматически приписывал миниатюры Райкину, либо вовсе принимал прозу, написанную одесситом, за народное творчество. Как признавался сам великий артист, это начало обижать амбициозного Жванецкого.

«Наступил момент, когда подобное положение Жванецкому показалось обидным. Входя в троллейбус и слыша какие-нибудь реплики собственного сочинения, обращенные друг к другу ничего не подозревающими пассажирами, ему подчас хотелось обратить внимание пассажиров на то, что автор-то вот он, едет вместе с ними в троллейбусе, — вспоминал Райкин.

Вскоре желающий заявить о себе писатель-сатирик стал выходить к публике и читать свои произведения без посредников. Остроумный автор быстро завоевал признание. С одной стороны Райкин понимал желание коллеги общаться с поклонниками напрямую, но работу на два фронта не поощрял. Все «левые» концерты сотрудников Ленинградского театра миниатюр бросали тень на репутацию уже считавшегося классиком худрука.

«Конечно, это не могло не сказаться на наших творческих отношениях. В какой-то момент мы перестали быть друг дpyry нужны. Жванецкий— сам себе театр. Когда он выходит на цену со своим старым портфельчиком, битком набитым текстами, то не нуждается ни в ком, кроме слушателей, и никакая аудитория ему не страшна», — писал впоследствии Райкин.

Но это было потом, в мемуарах, а на тот момент артист тонко намекнул Жванецкому, что вольное плавание может лишить его ставки в театре. Эту мысль художественный руководитель донес до завлита на примере только что уволенной им группы пантомимов. Райкин с глазу на глаз сказал коллеге, что выгнал сотрудников за самостоятельные концерты. Но на тот момент писатель-сатирик только начинал выходить на сцену в качестве артиста и не понял намек мэтра. Вскоре то же самое произошло с самим Жванецким.

«Сейчас я понимаю, что он был прав. Не может человек, работавший на штатной должности в его театре выступать где-то на стороне под защитой имени Райкина. А я как раздухарившийся в погоне за успехом стал там пощипывать, там покусывать — чисто клопиное поведение. Ему пошли сигналы из обкома партии, из других мест. В результате директор театра мне сказал: «Аркадий Исаакович решил с тобой расстаться», — вспоминал Жванецкий в одном из интервью.

Годы спустя Райкин и Жванецкий восстановили общение и, казалось бы, забыли прежние обиды. Однако былого тандема уже не получилось.

«Не дает покоя мысль, что мы расходимся теперь в чем-то главном. По-разному думаем о высшей цели искусства сатиры. Он все чаще пишет грустные, интимные вещи. Некоторые из них просто прекрасны, но камерность его иронии, а иногда степень усложненности его языка и мышления для меня как артиста, а не просто как читателя и слушателя — неприемлема. Иногда мы общаемся, и довольно тепло. Я говорю ему: „Миша, есть что-нибудь для меня?“ Он отвечает: „Конечно, есть. Вот это и вот это“. А я читаю и понимаю: нет, это не для меня», — писал Аркадий Райкин.

Выдающийся писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался 6 ноября на 87 году жизни.

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