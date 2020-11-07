Над крышами машин: видео последних секунд перед крушением самолета в Подмосковье

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Светлана Шевченко
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На кадрах видно, как дымящийся самолет пролетает прямо над трассой.

Фото, видео: T.me @tv360ru, 5-tv.ru

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В сети появляются шокирующие кадры последних секунд перед крушением легкомоторного самолета в Московской области. На кадрах видно, как дымящийся самолет пролетает прямо над трассой, шокирую автомобилистов.

Как сообщает ТАСС, предварительной причиной авиакатастрофы, в которой погибли два человека, является отказ двигателя. Также не исключается, что в целом подтверждают кадры крушения, что он в полете загорелся.

Самолет совершил жесткую посадку в поле возле подмосковного поселка Люберцы и загорелся.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется расследование. Данных о личностях погибших пока не поступало.

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