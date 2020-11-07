Стало известно, кто погиб вместе с журналистом Колтовым

Стало известно, кто находился вместе с журналистом Александром Колтовым в самолете. В разбившемся в Подмосковье самолете было обнаружено тело женщины, которую изначально ошибочно приняли за супругу телеведущего. Позднее выяснилось, что жена Колтового жива. Об этом написала на своей странице в Instagram коллега разбившегося журналиста Лера Кудрявцева.

Как стало известно 5-tv.ru, девушку зовут Наталья Климова. Ей было 33 года.

Ведущий телепроектов на канале НТВ «Звезды сошлись» и «ДНК» Александр Колтовой погиб во время крушения легкомоторного самолета в Московской области. Телеведущему был всего 41 год. У него остался маленький ребенок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем известен погибший в авиакатастрофе ведущий «ДНК» и «Звезды сошлись».