Стало известно, кто погиб вместе с журналистом Колтовым
В разбившемся самолете было обнаружено тело женщины, которую ошибочно приняли за супругу телеведущего.
Фото, видео: Instagram @koltovoy, Telegram @moscowmap
Стало известно, кто находился вместе с журналистом Александром Колтовым в самолете. В разбившемся в Подмосковье самолете было обнаружено тело женщины, которую изначально ошибочно приняли за супругу телеведущего. Позднее выяснилось, что жена Колтового жива. Об этом написала на своей странице в Instagram коллега разбившегося журналиста Лера Кудрявцева.
Как стало известно 5-tv.ru, девушку зовут Наталья Климова. Ей было 33 года.
Ведущий телепроектов на канале НТВ «Звезды сошлись» и «ДНК» Александр Колтовой погиб во время крушения легкомоторного самолета в Московской области. Телеведущему был всего 41 год. У него остался маленький ребенок.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем известен погибший в авиакатастрофе ведущий «ДНК» и «Звезды сошлись».
- 7 нояб
- Вместе с журналистом Колтовым погибла сотрудница банка
- 7 нояб
- Жена погибшего в авиакатастрофе журналиста Колтового жива
- 7 нояб
- «Щемит сердце» — Кудрявцева предчувствовала гибель коллеги в авиакатастрофе
- 7 нояб
- Чем известен погибший в авиакатастрофе ведущий «ДНК» и «Звезды сошлись»?
- 7 нояб
- «Вся в слезах» — Лера Кудрявцева шокирована гибелью коллеги в авиакатастрофе
- 7 нояб
- Момент падения самолета с телеведущим Колтовым попал на видео
- 7 нояб
- В аэропорту «Маячково» подтвердили гибель телеведущего Колтового в авиакатастрофе
- 7 нояб
- Соведущий Леры Кудрявцевой в «Звезды сошлись» погиб в авиакатастрофе под Москвой
- 7 нояб
- Над крышами машин: видео последних секунд перед крушением самолета в Подмосковье
- 7 нояб
- Сгорел до тла: эксклюзивные кадры с места крушения самолета в Подмосковье
Читайте также
81%
-1.27 91.35
-0.77
Нашли ошибку?