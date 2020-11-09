Вдовец Легкоступовой уже нашел певице замену?

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Анастасия Шадская
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Юрий Фирсов потерял жену 14 августа, однако уже несколько дней в сети ходят слухи, что мужчина закрутил новый роман.

Вдовец Легкоступовой уже нашел певице замену?

Фото: Instagram @firsov_yury, @dniru

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

Яхтсмен Юрий Фирсов, овдовевший после смерти певицы Валентины Легкоступовой мог закрутить новый роман. Согласно слухам, мужчина уже нашел замену артистке, причем, возможно, даже не одну. Говорят, что его видели в компании молодых девушек.

Близкая подруга покойной исполнительницы хита «Ягода-малина», психиолог Елена Перелыгина прокомментировала распространившиеся сведения. В интервью Sobesednik.ru она призналась, что «ради Вали» начала общаться с Фирсовым и узнала у него насчет возможной новой спутницы жизни. Тот заверил ее, что многие неправильно поняли фото с другими участницами регаты в турецком Мармарисе.

«Фирсов ответил: «Пока я в горе. Мне непросто. Нам так было хорошо с Валей вместе, что говорить о других отношениях пока рано и неуместно. Мы долго говорили о жизни, о Вале. После нашего разговора у меня изменилось к нему отношение», — рассказала Перелыгина.

Instagram @firsov_yury

По словам знакомой артистки, Легкоступова даже явилась к ней во сне, где выразила озабоченность травлей мужа. 

«Лена, когда закончатся разборки? Оставьте Юру в покое!" - передала слова звезды психолог. 

Перелыгина убеждена, что детям Легкоступовой тоже следует сделать шаг к примирению с вдовцом матери. Якобы это позволит знаменитости обрести гармонию в другом мире. 

Певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа в Москве. Недавно ее дочь Анетта Бриль обвинила Фирсова в домашнем насилии.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Сергей Жорин сказал о фото вдовца Легкоступовой с регаты.

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