Вдовец Легкоступовой уже нашел певице замену?
Юрий Фирсов потерял жену 14 августа, однако уже несколько дней в сети ходят слухи, что мужчина закрутил новый роман.
Фото: Instagram @firsov_yury, @dniru
Яхтсмен Юрий Фирсов, овдовевший после смерти певицы Валентины Легкоступовой мог закрутить новый роман. Согласно слухам, мужчина уже нашел замену артистке, причем, возможно, даже не одну. Говорят, что его видели в компании молодых девушек.
Близкая подруга покойной исполнительницы хита «Ягода-малина», психиолог Елена Перелыгина прокомментировала распространившиеся сведения. В интервью Sobesednik.ru она призналась, что «ради Вали» начала общаться с Фирсовым и узнала у него насчет возможной новой спутницы жизни. Тот заверил ее, что многие неправильно поняли фото с другими участницами регаты в турецком Мармарисе.
«Фирсов ответил: «Пока я в горе. Мне непросто. Нам так было хорошо с Валей вместе, что говорить о других отношениях пока рано и неуместно. Мы долго говорили о жизни, о Вале. После нашего разговора у меня изменилось к нему отношение», — рассказала Перелыгина.
По словам знакомой артистки, Легкоступова даже явилась к ней во сне, где выразила озабоченность травлей мужа.
«Лена, когда закончатся разборки? Оставьте Юру в покое!" - передала слова звезды психолог.
Перелыгина убеждена, что детям Легкоступовой тоже следует сделать шаг к примирению с вдовцом матери. Якобы это позволит знаменитости обрести гармонию в другом мире.
Певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа в Москве. Недавно ее дочь Анетта Бриль обвинила Фирсова в домашнем насилии.
Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Сергей Жорин сказал о фото вдовца Легкоступовой с регаты.
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