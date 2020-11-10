Пригожин оценил идею о недопуске Бузовой на новогоднее шоу

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Рита Цветкова
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Накануне в сети появилась информация, что с соответствующим предложением выступила сама Алла Пугачева.

Пригожин оценил идею о недопуске Бузовой на новогоднее шоу

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слухи о том, что из-за личной неприязни Алла Пугачева запретила организаторам новогоднего шоу привлекать поющую телеведущую Ольгу Бузову. По мнению Пригожина, стаж Примадонны в подобных мероприятиях оправдывает любое ее решение.

«С Аллой Борисовной не поспоришь! Я не могу возразить ее точке зрения, она — человек профессиональный, с жизненным опытом и точным взглядом», — цитирует его Newinform.com.

Информация о том, что Пугачева не желает видеть Бузову на «Голубом огоньке» распространяется в сети с весьма конкретными подробностями. Отмечается, что сценический образ певицы, по мнению народной артистки катастрофически не сочетается с семейным празднованием Нового года, на котором никто не хочет видеть, как Ольга «трясет арбузами».

Существует мнение, что и в прошлом году Пугачева напрямую обращалась к Игорю Крутому с просьбой не пускать Бузову на съемки музыкальной передачи.

Бузова не комментировала слухи, но ее PR-менеджер Антон Богословский все это назвал «выдумками желтой прессы». Он также отметил, что между Аллой Борисовной и Ольгой никогда не было никаких конфликтов, они даже ни разу не встречались лично.

Ранее 5-tv.ru публиковал доказательства возможной скорой свадьбы Бузовой.

Тема:
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