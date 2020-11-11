Пугачева запретила Бузовой появляться в новогоднем шоу? —официальный комментарий

Накануне в сети распространились слухи, что якобы примадонна российской эстрады Алла Пугачева выступает против участия Ольги Бузовой в «Голубом огоньке». PR-менеджер ведущей «Дома-2» Антон Богословский прокомментировал данные сведения.

«Мы уже не удивляемся. Подобные лже-новости придумываются из года в год. Такое чувство, будто СМИ из головы берут поводы, высасывают из пальца», — процитировал слова Богословского ФАН.

PR-менеджер поп-дивы также добавил, что подобные пересуды в принципе неуместны, поскольку из-за пандемии коронавируса до сих пор не ясно, как именно будут проходить новогодние мероприятия. Федеральные каналы еще не объявляли о начале съемок.

«Сейчас и мы не знаем, как ввиду ограничений выстроится концертная деятельность, но Ольга будет готова и к концертам, и к съемкам», — уточнил он.

Богословский напомнил, что Бузова с Пугачевой даже незнакомы и добавил, что муж примадонны Максим Галкин подписан на поющую телеведущую в соцсетях, что исключает возможность вражды между артистками.

Ольге Бузовой в настоящее время не до сплетен. У нее полным ходом идут тренировки и выступления в рамках проекта «Ледниковый период». Кроме того, она много работает и снимается, а свободное время проводит с возлюбленным — рэпером Давидом «Давой» Манукяном.

Ранее 5-tv.ru писал, как Пригожин оценил идею о недопуске Бузовой на новогоднее шоу.