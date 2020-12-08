Пугачева прокомментировала слухи о конфликте с Бузовой
Примадонна высказалась после появившихся сплетен о ее возможной вражде с Бузовой.
Фото, видео: Instagram @alla_orfey
Алла Пугачева ответила на распространившуюся информацию о том, что у нее конфликт с певицей Ольгой Бузовой. Примадонна опубликовала на своей странице в Instagram пост с фотографией, где предстала в черной вуали и написала эмоциональный комментарий:
«Когда я читаю клевету в свой адрес, злословие и всякие глупости, я радуюсь подтверждению того, что НИКТО И НИЧТО не может омрачить мне моего радужного настроения», — написала Пугачева.
Дело в том, что накануне в сети появились слухи, что Примадонна якобы выступает против участия Ольги Бузовой в новогоднем «Голубом огоньке». PR-менеджер ведущей «Дома-2» Антон Богословский опроверг сплетни о вражде между певицами, ведь они, по его утверждению, даже не знакомы друг с другом. К тому же, отмечает он, Максим Галкин подписан на Бузову — а это также говорит об отсутствии конфликта между звездами.
Пугачеву поддержали многочисленные фанаты:
«Живи спокойно, страна! Алла Борисовна у нас одна! Все остальные в тени»;
«Люди очень часто делают это просто ради развлечения. Развлекают свое самолюбие. Нужно быть добрее. Банальность, конечно, но доброта спасет мир»;
«Мы уже давно не верим в глупые слухи. Вся правда только от вас. Как приятно видеть, что вы счастлива и любима! Будьте здоровы! Любим», — написали поклонники.
В комментариях также отметились Наташа Королева, Игорь Николаев — они просто оставили под публикацией эмодзи в виде сердец.
Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий Иосифа Пригожина по поводу недопуска Бузовой на «Голубой огонек». Он считает, что если Алла Пугачева действительно решит не пускать ведущую «Дома-2» на это мероприятие, то спорить с этим он не будет.
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