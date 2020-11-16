«Откуда он знает?!» — Подруга Моргуновой прокомментировала слухи о ее запоях после смерти сына
По словам Веры Мусатовой телеведущий Владимир Березин, заявивший о проблемах народной артистки, не может обладать какой-то конкретной информацией.
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
Близкая подруга легендарного диктора Центрального телевидения Светланы Моргуновой Вера Мусатова рассказала в интервью Sobesednik.ru, как справляется с потерей единственного сына народная артистка России. Также она опровергла заявление телеведущего Владимира Березина о ее пристрастии к спиртными напитками.
«Мне сказали, что Владимир Березин упомянул, будто бы у Моргуновой проблемы с алкоголем! Что за чушь! Откуда он знает?! Он же просто коллега, в доме у нее не бывает! Пусть это будет на его совести!.. Да, мы могли со Светой выпить по бокалу вина в гостях друг у друга, но после того, как у нее умер сын Максим, Свете не до вина! Ей так сложно пережить эту трагедию! То, что про нее говорят — клевета! Сплетни об ее алкоголизме приводят меня в бешенство», — призналась Мусатова.
По словам подруги Моргуновой, сейчас Светлана Михайловна много времени проводит с внучкой, часто бывает в церкви — пока она не может оправиться после смерти горячо любимого сына и находится в тяжелом состоянии.
«Света не одна, у нее в бытовом плане все в полном порядке. У нее есть и невестка, и внучка, и сестра, и племянник. За ней ухаживает и помогает по хозяйству прекрасная девушка, и я тут рядом», — добавила Мусатова.
Единственный сын Светланы Моргуновой скончался 19 мая, через девять дней после того, как ему поставили диагноз «коронавирусная инфекция». Мужчина чувствовал себя хорошо, и его не госпитализировали. Он соблюдал карантин и принимал нужные лекарства. За несколько часов до смерти он созванивался с матерью и говорил, что с ним все в порядке. Внезапная смерть мужчины стала шоком для Светланы Михайловны. Ему было 52 года.
Похороны сына теле- и радиоведущей состоялись на Троекуровском кладбище. Народная артистка решила предать Максима Моргунова земле, хотя ей настойчиво предлагали кремацию — в связи с причиной смерти.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Моргунова впервые прокомментировала известие о смерти сына.
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