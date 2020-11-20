Отец Колтового прокомментировал слухи о романе сына с погибшей Климовой

Отец разбившегося в легкомоторном самолете телеведущего Александра Колтового отказывается верить в слухи о романе сына с погибшей вместе с ним Наталье Климовой. Об этом Алексей Брониславович заявил сайту KP.RU.

«Нет, я в это не верю. Ничего не буду объяснять!» — приводит его слова издание.

Между тем стало известно, как именно появились домыслы, что женатого соведущего Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись» с бывшей женой бизнесмена Климова объединяла не только дружба. Оказывается, в летный журнал на аэродроме «Маячково» Александр вписал свою спутницу как жену. По этой причине сразу после трагедии СМИ сначала сообщили, что вместе с Колтовым в авиакатастрофе погибла его супруга, и только потом выяснилось, что она жива.

Кроме того, источник издания в следственных органах на вопрос, какие отношения были у погибших, кратко охарактеризовал их как «постельные». На это, по его словам, указывают «некоторые сведения».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заменить Александра Колтового в шоу «Звезды сошлись» на НТВ может известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.