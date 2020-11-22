«Летаю так себе»: телеведущий Колтовой боялся один управлять самолетом

Погибший при крушении легкомоторного самолета телеведущий Александр Колтовой считал себя плохим пилотом. В этом шоумен признался незадолго до трагедии, в документальном фильме «Летная школа. Стать пилотом», который лично снял для телеканала «Т24».

Съемки серии короткометражек о том, как готовят пилотов, шли на базе авиационного центра «Мячково». Александр увлеченного рассказывал зрителям об условиях обучения, знакомил с профессиональными инструкторами, показывал, как молодые летчики отрабатывают каждый маневр на специальном тренажере.

«Эта кабина полностью повторяет кабину реального самолета, и даже усилия на педали и штурвале такие же, как в жизни. Главная задача этого этапа — отработать действия пилота в нештатных ситуациях», — объяснял Колтовой.

Затем наглядно показал, как инструктор помогает пилоту посадить импровизированный самолет в условиях полного отказа двигателя. Курсант успешно выполнил испытание. Вскоре сам Александр сел за штурвал и повторил проделанную операцию. Правда, наряду с «отказом двигателя» ему предстояло совершить посадку и «без приборов»: его наставник закрыл пилотажный дисплей, на который выводится важная информация о высоте, скорости и курсе, что держит воздушное судно.

«Моей задачей было довериться своим ощущениям, почувствовать самолет и, не потеряв скорость, зайти на полосу. Конечно, такой комбинированный отказ маловероятен, но пилот должен быть готов к любой ситуации», — рассуждал телеведущий Колтовой, не представляя, какая трагическая участь его ожидает.

Instagram @koltovoy

В заключение он отмечает, что в подобных авиационных центрах инструкторы обучают подопечных исключительно по утвержденным и согласованным программам. А значит, знакомят с огромным количеством внештатных ситуаций. Благодаря отработанной методике уже спустя 40 часов налетов пилот способен самостоятельно управлять воздушным судном.

Но тут же Колтовой делает оговорку, отмечая, что лично ему не хватило этого времени, чтобы почувствовать себя уверенным за штурвалом.

«Имея сейчас около 90 часов, я понимаю, что летаю пока так себе. То есть если мне предстоит перелететь из точки А в точку Б в простых метеоусловиях на исправном самолете, то я, наверное, смогу даже совершить мягкую посадку. Но ведь в полете может произойти все что угодно…» — словно предчувствуя трагедию, еще раз повторил Александр.

Instagram @koltovoy

Авиакатастрофа, в которой погиб телеведущий Александр Колтовой и его спутница — сотрудница банка Наталья Климова, произошла 7 ноября. Легкомоторный самолет ведущего шоу «ДНК» направлялся из подмосковного аэродрома «Мячково» в Рыбинск. Вскоре после набора высоты судно накренилось в воздухе и рухнуло на землю. Мощное пламя, охватившее борт после крушения, не оставило шансов пилоту и пассажиру на спасение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет, на котором разбился Александр Колтовой, на самом деле был самодельным.