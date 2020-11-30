«Мечтать не вредно»: Прохор Шаляпин заявил, что мечтает вести «Поле чудес»

Вскоре после трагической гибели ведущего передачи «Звезды сошлись» Александра Колтового в сети стали обсуждать, кто же станет новым партнером Леры Кудрявцевой. Сейчас список «кандидатов», по слухам, готов: Дмитрий Губерниев, Вячеслав Макаров, Прохор Шаляпин.

Однако в эксклюзивном интервью 5-tv.ru Шаляпин заявил, что ничего об этом не знает. Его карьера на телевидении началась с появления в сегментах о прогнозе погоды в новостях. Но певец был бы не против подрасти до ведущего известной передачи с Леонидом Якубовичем.

«Мечтать не вредно, я и „Поле чудес“ хочу вести. Напишите: Прохор Шаляпин мечтает стать ведущим „Поле чудес“, — попросил исполнитель. — Я вообще мечтаю с детства быть ведущим „Поле чудес“. Мечтаю, обожаю. Можно и рядом с Якубовичем вести».

Артист объяснил, чем его привлекает эта позиция — наличием его самой любимой аудитории слушателей в зале.

«Там пенсионеры, там люда за… Это очень благодарные зрители, — сказал Шаляпин. — Я их очень люблю, я пою народные песни».

Певец добавил, что не отказался бы петь в перерывах между угадыванием букв в словах.

«Крутите барабан! Они крутят, а вместо этой болтовни я пою народную песню какую-нибудь», — закончил он.

Ранее 5-tv.ru писал, как Леру Кудрявцеву осудили в соцсетях за шутки в эфире программы «Звезды сошлись».