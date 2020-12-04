Днем 29 июля 2020 года в одной из квартир на Невском проспекте в Петербурге были обнаружены останки расчлененного рэпера Александра Юшко, более известного под псевдонимом Энди Картрайт. Подозреваемая в убийстве — его супруга Марина Кохал. И хоть сама женщина признает вину лишь в том, что хотела избавиться от тела мужа, чтобы сокрыть его «бесславную смерть», в деле с каждым днем всплывают все более страшные подробности.

Редакции 5-tv.ru удалось выяснить, как именно вдова Картрайта готовилась избавиться от улик после его смерти. В ее личном телефоне следователи нашли заметки, наводящие ужас.

Списков и чек-листов со странными записями в мобильном Кохал было огромное количество. Там было все: от рассуждений на тему тюремного заключения до конкретных действий по уничтожению следов кончины рэпера. Как следует из официальных документов, Марина заранее присмотрела места в Ленобласти, где закопает останки музыканта. Причем не потрудилась потратить на это массу времени.

«Заброшки, свалка, стройка, туалет, дача, пустырь, лес, поле, погреб, болото, колодец. Гаврилово, озеро Почтовое и озеро Чернь. Левее должны быть топи, а правее — грибники», — делала пометки Кохал.

Судя по заметкам, женщина вероятно сразу решила, что расчленит бедного супруга: измерила морозилку — 59×38×28 сантиметров, где в последствие держала его части тела; напомнила себе не забыть помыть едким уксусом решетки слива в ванной и раковине, лейку и вентиль душа, ламинат, стиральную машину, отодрать порожек от двери, уничтожить все тряпки и футболку, постирать впитавшие трупный запах шторы.

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Тщательная подготовка Кохал к «спецоперации», действительно, поражает воображение. Она продумала и то, как и в чем будет выносить супруга из дома по частям и как «утилизировать». В частности, планировала купить вместительную сумку ИКЕА, жидкость для розжига и зажигалки, на всякий случай — спички, лопату. Не забыла Марина и про влажные салфетки, и даже про ультрафиолетовую лампу! Последней, вероятно, хотела проверить отсутствие следов в квартире после уничтожения всех улик.

В какой-то момент, видимо, задумавшись о том, что творит, Кохал погрузилась в раздумья.

«Как сохранить свободу и опеку? Что будет с мамой 67 лет и что с сыном, если сдамся?» — писала вдова Картрайта.

Впрочем, совсем скоро вернулась к своему плану. Сделала еще одну пометку с целью не забыть узнать, сколько хранятся записи авторегистраторов и камер во дворах, «куда они бьют, насколько высоко и в сторону и так далее».

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Как следует из протокола допроса, следователям женщина рассказала и то, как поняла, что супруг уже мертв.

«Спустила на пол. Для чего — не знаю. Я решила посмотреть зрачки. Они были закрытые, глаза, огромные зрачки, невероятно огромные, я такого никогда не видела», — заявила Марина Кохал.

Из ее слов следует, что далее она несколько раз кольнула уже мертвого Энди Картрайта булавкой. На логичный вопрос: «Зачем?», ответить затруднилась. Но тут же добавила, что, наверное, хотела проверить его реакцию.

«Мне кажется, я два раза кольнула <…> куда-то в конечность, и никакой реакции, там, крови. Я пыталась его спасти и старалась его реанимировать», — заключила обвиняемая.

По факту таинственной гибели рэпера Энди Картрайта было возбуждено уголовное дело. Спустя два дня после обнаружения его останков, 31 июля, Марине Кохал предъявили обвинение в его убийстве. На сегодня известно, что незадолго до трагедии женщина покупала некий аптечный препарат, который мог быть использован для совершения преступления. Установлено также, что посредством инъекции некто ввел сильнодействующее токсическое вещество музыканту.

Сама же вдова рэп-исполнителя вину в содеянном полностью отрицает, добавляя, что лишь хотела сокрыть факт смерти мужа от общественности.

Ранее 5-tv.ru рассказал, где и с кем находится после смерти рэпера Энди Картрайта его ребенок от Марины Кохал.