Дочь Колтового могла погибнуть вместе с ним в авиакатастрофе

Дочь погибшего в авиакатастрофе телеведущего Александра Колтового могла оказаться с ним в момент трагедии. Об этом пишет МК.RU.

После развода с женой в свободное от работы время Александр старался проводить с их общей дочерью. За день до крушения самолета шоумен созвонился с экс-супругой и рассказал о планах заехать к ней и забрать девочку на выходные. Однако задуманного ему осуществить не удалось, так как наследница отправилась к бабушке и дедушке с ночевкой. В связи с этим свой визит Колтовой решил перенести на неделю. Если бы этого не произошло, не исключено, что малышка могла бы оказаться на борту воздушного судна вместе с отцом.

Авиакатастрофа, в которой погиб телеведущий НТВ и его знакомая — сотрудница банка Наталья Климова, произошла 7 ноября. Самолет телезвезды направлялся из подмосковного аэродрома «Мячково» в Рыбинск. Почти сразу после набора высоты авиасудно накренилось в воздухе и обрушилось на землю. Огонь, охвативший самолет, не оставил шансов пилоту и пассажирке на спасение. Позже выяснилось, что судно, на котором перелетали Колтовой и Климова, оказалось самодельным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто займет место погибшего Колтового в телепередаче «ДНК».