«Умирать надо красивыми»: хирург Легкоступовой просил «протащить» его к Малахову

Разговоры и разного рода слухи о трагической кончине Валентины Легкоступовой появляются по сей день. Кроме странных обстоятельств смерти судачат и о жизни звезды, особенно о ее союзе с Юрием Фирсовым. Многие уверены, что муж певицы не просто скорбящий вдовец, а настоящий стратег, преследовавший собственные интересы.

Известно, что незадолго до смерти Легкоступова сделала несколько пластических операций у друга своего супруга — врача Владимира Плахотина. Он в свою очередь, как и Фирсов, пытался «пробиться в свет», используя имя исполнительницы хита «Ягода-малина». Просил артистку «протащить» его на телешоу центральных каналов, при этом Плахотин «обронил» неловкую фразу, словно предрекая гибель звезды. Скриншот этой переписки попал к 5-tv.ru.

«Валя, хочу очень, очень к Малахову! Вместе с тобой за стол [сядем] и скажем, что умирать надо красивыми и веселыми!» — молил Плахотин об «аудиенции» у известного ведущего.

5-tv.ru

Стоит отметить, что после смерти певицы мечта хирурга наконец сбылась. Он стал частым гостем программ на телевидении, где рассказал, что после сделанных им «операций красоты» у звезды начались осложнения. Плахотин провел несколько операций: подтянул кожу щек, шеи, веки, сделал блефаропластику, немного поправил губы. После этого у Валентины долго шел процесс заживления.

Хирург также уверял, что Легкоступова очень любила мужа, а обвинения его старого приятеля Фирсова в причастности к кончине певицы совершенно беспочвенны.

Между тем, на осмотр квартиры звезды привел к новому повороту в деле о ее смерти. Звездный адвокат Сергей Жорин заявлял, что в ее жилище на постельном белье — простыне, пододеяльнике, подушке были найдены многочисленные следы крови. Кроме прочего, была обнаружена гантель, завернутая в полотенце, на котором также были следы крови. Эти факты могут говорить о насильственном характере смерти артистки.

Сам Фирсов же в разговоре со следователями и родственниками погибшей неоднократно подчеркивал, что телесные повреждения его супруга получила, когда поскользнулась и упала на кафель в ванной.