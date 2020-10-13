Эксклюзивное фото гантели, завернутой в полотенце со следами крови, найденной в квартире Легкоступовой
В деле о таинственной смерти певицы появились новые подробности.
Фото, видео: Instagram @legkostupovavalentina; 5-tv.ru
Продолжается расследование трагической смерти певицы Валентины Легкоступовой, которая произошла 14 августа. Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru звездный адвокат Сергей Жорин заявлял, что осмотр квартиры звезды привел к новому повороту в деле о ее смерти. Он уточнил, что на постельном белье — простыне, пододеяльнике, подушке были найдены многочисленные следы крови. Кроме прочего, была обнаружена гантель, завернутая в полотенце, на котором также были следы крови. Все вещи были изъяты и отправлены на экспертизу, чтобы установить, кому она принадлежит.
Муж Легкоступовой Юрий Фирсов в разговоре со следователями и родственниками погибшей неоднократно подчеркивал, что телесные повреждения его супруга получила, когда поскользнулась и упала на кафель в ванной.
Согласно заключению медиков, исполнительница была доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, острой гематомой левой лобной, теменной, височной и затылочной долей и другими серьезными повреждениями.
Kp.ru
Между тем, родственники певицы не верят в утверждение Фирсова о неудачном падении знаменитости в ванной комнате. Звездный адвокат Жорин предоставил фотографии ванной комнаты Легкоступовой, которые она самостоятельно сделала незадолго до своей смерти. На снимках видно, что ванная комната, по сути душевая, имеет крайне небольшую квадратуру. Кроме того, в ней нет выступающих элементов и острых углов, об которые можно было бы удариться при падении и получить столь серьезные травмы.
Стоит отметить и то, что на фото, сделанное собственноручно певицей, попало синее полотенце, висящее у раковины. Когда следователи пришли в квартиру Легкоступовой в день ее смерти, они обнаружили гантель, завернутую именно в эту окровавленную ткань.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что адвокат рассказал о травмах Валентины Легкоступовой. Юрист подчеркнул, что характер телесных повреждений знаменитости никак не вяжется с позицией ее мужа — яхтсмена Юрия Фирсова.
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