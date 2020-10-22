Стало известно о смерти еще одной возлюбленной вдовца Легкоступовой

Певица Валентина Легкоступова умерла от пьянства и побоев, считают ее родные и винят в трагедии ее последнего мужа Юрия Фирсова. Но, оказывается, у яхтсмена, который всего пару месяцев успел побыть супругом артистки, есть еще одна темная тайна, и касается она гибели другой его спутницы.

Адвокат Легкоступовой Александр Никитин рассказал KP.RU, что характер многочисленных повреждений головы и тела певицы указывает на то, что перед кончиной она, возможно была жестоко избита. Иначе как она могла получить столько травм? В версию Фирсова о падении в ванной такие аргументы не вписываются. Кроме того, сразу после потери жены он почему-то сбежал в Турцию.

«Следователь собирался дождаться результатов экспертизы и по ее итогам вынести постановление о возбуждении уголовного дела или об отказе. Однако, не дожидаясь итога экспертизы, уголовное дело возбудили уже сейчас. Пока в отношении неустановленных лиц. То есть сейчас Фирсов проходит в деле как свидетель. Но, конечно, если будет доказано, что певица была избита, то первым под подозрение попадает он. Ведь они были в ее квартире вдвоем», — заявил Никитин.

Адвокат считает, что версия насильственной смерти не исключается следствием. Кроме того, по показаниям свидетелей, у Фирсова были и другие женщины, несмотря на брак.

«Хотя яхтсмен формально был женат, он был не прочь закрутить роман и чувствовал себя при этом вполне свободным моряком. Известен как минимум еще один случай, когда возлюбленная Фирсова умерла при загадочных обстоятельствах. Сейчас этот случай тоже проверяется. Тогда на Фирсова грешить не стали. Но если есть уже две схожие истории, когда женщины умирают, оставаясь в его обществе тет-а-тет, — это наводит на определенные мысли», — сказал он.

Гематомы на теле певицы, по мнению юриста, могут означать, что во время нападения она защищалась и отбивалась. Родных также повергает в шок тот факт, что Легкоступова была смертельно пьяна в день смерти, хотя они не замечали раньше такого острого пристрастия к алкоголю. Так считает сын певицы: только после свадьбы с яхтсменом его мама начала спиваться.

С пробитой головой после двухнедельного запоя Легкоступову в своей квартире нашла ее дочь Анетта. Это случилось 7 августа. Все эти дни мать не выходила на связь, поэтому Анетта пришла к ней лично. Обоих супругов девушка отправила в наркологическую клинику, из которой Фирсов сбежал на следующее же утро. А Легкоступовой стало плохо, ее с отеком мозга доставили в больницу.

Найденный и задержанный Фирсов объяснил полиции, что его супруга «упала в ванной, выпив лишнего». Певица скончалась 14 августа после нескольких дней комы, ей было 54 года.