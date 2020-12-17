Когда работающим пенсионерам вернут индексацию?
Президент РФ Владимир Путин назвал главное условие, соблюдение которого позволит вернуть ранее отмененную меру поддержки граждан.
Фото, видео: ТАСС / SERGEI ILNITSKY; 5-tv.ru
Правительство РФ делает все возможное, чтобы обеспечить пенсионерам безбедную жизнь. Однако вопрос индексации пенсий работающим пожилым людям пока остается открытым. Причину этого президент страны Владимир Путин видит в финансовом кризисе.
Отвечая на вопрос о том, будет ли некогда временно отмененная мера возвращена, глава государства заявил, что обязательно подумает об этом. При этом подчеркнул, что именно пенсионеры сегодня соглашаются на одни из самых бесперспективных должностей. И, поскольку государство в первую очередь заинтересовано в таких работниках, вскоре должно быть принято конкретное решение по данному вопросу.
«Условие простое — бюджетная обеспеченность. <…> Как известно, в Советском Союзе работающим пенсионерам пенсию вообще не платили. Но в сегодняшних условиях, особенно, когда речь идет о ситуации с коронавирусом, с падением доходов, конечно, индексация крайне важна», — объяснил Путин, комментируя ситуацию в рамках большой ежегодной пресс-конференции 17 декабря.
Наряду с этим президент РФ отметил, что нуждаются в поддержке не только работающие пенсионеры. Сегодня особо остро стоит вопрос и с другими категориями пожилых людей, которые также не могут получить определенных стимулирующих выплат.
«С этим совершенно точно нужно разобраться. <…> На следующий год предусмотрена индексация [пенсий] выше инфляции. Инфляция ожидается где-то в размере 4-4,1%, индексация пенсии предусмотрена 6,3%, и мы сделаем все, для того чтобы это обеспечить», — заявил Владимир Путин.
Ранее 5-tv.ru рассказал, будет ли Владимир Путин баллотироваться на пост президента РФ в 2024 году.
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