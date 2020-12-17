Почти пять часов, 68 вопросов: какой была пресс-конференция Владимира Путина

В общей сложности пресс-конференция длилась почти пять часов. За это время Владимиру Путину задали 68-мь вопросов.

И большинство из них так или иначе касались пандемии: поддержка граждан и бизнеса, цены на продукты, дистанционное обучение. С коронавирусом был связан и международный блок вопросов. Обо всем по порядку — Николай Иванов.

Президент заходит в резиденцию в Ново-Огарево. Что само по себе необычно для пресс-конференции. В последние годы главной площадкой был Центр международной торговли. Но коронавирус диктует правила.

«Мы сегодня проводим традиционную завершающую ПКФ этого года, но поскольку ковидные условия этого года не дали нам возможности провести открытую линию, то коллеги мои постарались совместить одно и второе мероприятие вместе сделать, хотя бы с элементами прямой линии. С тем, чтобы можно было с гражданами напрямую пообщаться, поговорить, послушать их мнение о том, что в стране происходит, послушать их предложение о том, что и как нужно было сделать доп для того чтобы вопросы, которые у нас стоят».

Для безопасности самих репортеров было решено сделать несколько площадок: восемь в регионах. Два в Москве, включая колл-центр, где волонтеры обрабатывали обращения от россиян. Конечно, больше всего вопросов — о коронавирусе.

«Свыше 70 миллионов столкнулись. Эта проблема наложила отпечаток на все: это локдауны, это сокращение рабочих мест. При всем количестве проблем, а их море — море это океан, он по всему миру расплескался — мы встретили их достойно, а может и лучше чем в других странах мира», — подчеркнул президент.

Но пандемия не означает, что жизнь остановилась.

«У нас на данный момент времени падение ВВП 3,6% — это меньше, чем почти во всех ведущих странах Европы. Реальная заработная плата, надеюсь подрастет у нас до конца года на 1,5 процента. 70 процентов бюджета формируется не за счет нефтегазовых продуктов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с нефтегазовой иглы. Если кто-то хочет представить нас до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований. В этих сложных условиях мы подтвердили — единение народа при угрозе», — заявил Владимир Путин.

Именно в эти месяцы стало понятно: насколько важен труд врачей и волонтеров. Терпение граждан. А наша система здравоохранения не просто выдержала нагрузку — а оказалась готова лучше, чем медицина других стран.

«По сравнению с тем, что в мире происходило — наша система оказалась более эффективной. Перепрофилировать часть лечебных заведений для борьбы с ковидом и выстроить систему переподготовки медицинского персонала ввели доплаты для людей работающих в красных зонах, чтобы поддержать наших врачей».

Один из самых популярных вопросов от граждан — про лекарства. Лечиться от коронавируса в некоторых регионах пациентам приходится за свой счет.

«Еще раз говорю, десятку мы отдали в регионы на учреждения, СИЗ и так далее и пять миллиардов, для того чтобы людям помогать напрямую. Конечно, будем выяснять, где эти деньги, в основном все деньги из федерального бюджета, даже целиком перечислены в регион РФ».

Результат не заставил себя ждать: Росздравнадзор уже проверяет нехватку лекарств для ковидных больных в Рязанской области. К тому, как поручения выполняют на местах — у президента особое отношение. Владимир Путин зачитал сообщение от жителя Ленинградской области.

«Ленинградская область. Диалог: человек пишет Терехов Анатолий Николаевич, у него диалог с одним из чиновников. Он пришел с вопросом, а он ему говорит — это вам Путин обещал, вот у него и спрашивайте. В каждой среде есть разные люди. В семье не без урода. По поводу того, кто так по-хамски с вами обращался. Мы постараемся выяснить».

Работать слаженно особенно важно в период пандемии. Сейчас, когда началась вакцинация — появилась надежда — скоро вернемся к нормальной жизни.

«Россия оказалась первой страной, которая начала производить вакцину. которая начала производить вакцину. У нас хорошая и безопасная вакцина — эффективность 90%, нет случая побочных явлений».

И, конечно, журналисты напрямую спросили президента: а сделал ли он прививку от коронавируса?

«Те вакцины, которые сейчас поступают, для возрастной категории. до меня пока не добрались. Я человек законопослушный и придерживаюсь рекомендаций специалистов — пока не поставил. Но обязательно это сделаю, когда это станет возможным. По поводу всеобщей вакцинации: это надо делать».

А пока важно соблюдать санитарные нормы. Модераторы — после заданного вопроса снимают ветрозащиту с микрофона.

«В качестве подарка хотим подарить вам ветрозащиту».

«Да вы педант», — пошутил глава государства.

Ведущий «Известий» Петр Марченко — уточнил по поводу происхождения самого вируса: ведь слухов очень много.

«Споров много… Вы давали задание спецслужбам выяснить происхождение коронавируса?».

«Надо бы подумать о людях, которые оказались в тяжелых условиях, снять торговые ограничения и так далее. Важно снять санкции с тех стран, которые важны для пандемии: ограничения на поставку медикаментов. Вот о чем нужно подумать, а не искать крайних и виновных. По поводу заданий спецслужбам — это не те задания, которые должны быть озвучены».

Цены на продукты — одна из самых популярных тем обращений россиян. Вопрос — чувствительный, особенно на фоне пандемии. На прошлой неделе Владимир Путин очень жестко раскритиковал правительство за необоснованное подорожание продуктов.

«Это не может не вызывать соответствующей реакции. Это меня и задело. Потому что при том, что у нас рекордный урожай. А хлеб растет в цене. макароны в цене растут, это что такое? С какой кстати. Потом сахар. Министр сказал: для внутреннего потребления достаточно. в то же время как достаточно если на 75 процентов рост? На мировых рынках выросли цены — внешний рынок пошло выше и начали подтаскивать. Что совершенно недопустимо».

А способы исправить ситуацию — есть.

«Таможенные пошлины надо было скорректировать. Делов-то, все инструменты известны. Надо было вовремя реагировать. На цены надо смотреть внимательно. Надеюсь в ближайшие несколько дней, нескольких недель».

От коронавируса страдает и туризм, и жители приграничных городов. Вопрос из Санкт-Петербурга: когда откроют границы?

«Мы любим Петербург все, подавляющее число жителей страны относится с пиитетом к этому городу. Уровень загрузки коек в стране 85%, а в Питере в больше. Это связано с необходимостью защиты жизни и здоровья петербуржцев. Как только врачи позволят, так сразу».

Журналисты на пресс-конференциях часто выступают как посредники между обществом и государством. Говорят о наболевшем: например, вопрос от всех родителей и детей: дистанционное образование в школах и вузах — это навсегда?

«Это стало востребовано. Не нужно преувеличивать эти возможности, массовое онлайн-образование. Это не навсегда. Система онлайн-образования не заменит никогда. Послушать светил. Лучше смешанная система».

Некоторые вопросы, которые поступили через портал или приложения президент выбирал сам — распечатки у него на столе.

«Оплата педагогов: учитель в сельской местности при нагрузке в 18 часов получает столько же, сколько уборщица. Произошло это в связи с чем. МРОТ не может быть меньше ПМ. Надо было на время приподнимать и зарплаты для других категорий, но этого не было. Но это государству надо будет сделать. Придется».

В конце концов, благодаря закрепленным изменениям в конституции, социальные обязательства теперь гарантируется. В том числе — индексация пенсий.

«Некоторые вещи мы не могли раньше делать, соцгарантии связанные с необходимостью индексации пенсии, ну о чем мы говорим-то? В 1993 году как можно было прописать обязанности государства индексировать пенсии? Пенсии по полгода не платили».

Спросили президента и про индексацию пенсий для работающих россиян.

«Индексация пенсий — выше 4%. Что касается вашего вопроса — конечно, мы об это думаем».

Поправки в Конституцию охватывают все стороны жизни. В том числе — защищают окружающую среду. Тема «Экология» особенно волновала журналистов из промышленных городов. Владимира Путина спросили про ситуацию в Усолье-Сибирском. Город стал территорией экологической катастрофы из-за годами копившихся химических отходов.

«Надо отвечать за то, что сделали. В самом Норильске там, конечно, компания должна больше внимания уделить вопросам экологии и внимательнее к тому что происходит с выбросами, с медициной, компания может взять долю ответственности, за все то связано с жизнедеятельностью региона».

Вопросы, поступившие от граждан в колл-центр — как правило, очень точечные, конкретные. В Крыму — проблемы с водоснабжением. Жители полуострова спрашивают: что делать?

«Под Азовским морем есть запасы воды. Мы на этом не будем экономить. Будет вестись разведка».

Вопросов на социальные темы, конечно, больше всего. Понятно почему. Пандемия перевернула все с ног на голову.

А что происходит в международной политике — там есть изменения? С кем из лидеров Владимиру Путину общаться проще всего? Президент особо отметил: общение с зарубежными лидерами — вне завсимости от обстоятельств — это не вопрос комфорта. Но диалог с лидером Турции — все же плодотворнее.

«У нас часто расходится мнение с президентом Эрдоганом. Может даже противоположные взгляды. Но это человек, который держит слово, мужчина. Но он хвостом не виляет, если он считает, что это выгодно для его страны, он идет до конца и это такой элемент прогнозируемости. Это очень важно для того, чтобы понять с кем имеешь дело. Что касается Европы и США, Запад политизирует даже чисто экономические вещи. Такие, как газопровод „Северный поток-2“. Который выгоден всем. „Северный поток-2“ — это бессомненно очевидная вещь, выгодная для экономики Европы».

Пресс-конференция — это реакция на самые актуальные темы. Самые разные. Весь мир давно проводит чуть ли не полжизни в интернете. А там. Например, появляются откровенные видео, где в главной роли — известный футболист Артем Дзюба. Президента спросили — а это нормально, что после этого игрок попадает в опалу?

«А вы смотрели это видео? Влезать в личную жизнь — недостойно. Ясно, что это, к сожалению, всегда будет. Он человек публичный, для него и для людей, которые живут такой жизнью, это хороший урок. Имейте это ввиду, есть правила. Лучше их придерживаться».

В прошлые годы, как подсчитали коллеги, вероятность задать вопрос президенту была 1 к 33-м. Сегодня гораздо выше — 1 к 14-ти. На всех площадках работало около 800 репортеров.

Формат новый. Но пресс-конференция с элементами «Прямой линии» лучше любых соцопросов дает представление, чем сейчас живет страна. Какие проблемы волнуют россиян. И что именно сейчас требует незамедлительного вмешательства президента.

Как показывает практика, после общения с журналистами и россиянами, президент дает поручения — чтобы решить те вопросы, которые были озвучены на пресс-конференции. Конечно, тысячи обращений остались за кадром. Но можно говорить уверенно: ни одна проблема не останется без внимания.