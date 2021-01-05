После операции Павла Прилучного приняли за парня Ольги Бузовой

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Егор Измалкин
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Фанаты обратили внимание, что черты лица звезды сериала «Мажор» несколько изменились.

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram @im_lyubovaksenova

Тема:
Ольга Бузова

Лицо актера Павла Прилучного сильно изменилось после операции, которую он перенес из-за травмы, полученной в драке в Калининграде — так решили поклонники. Фото со звездой опубликовала актриса Любовь Аксенова.

Она рассказала о выходе полнометражного фильма по сериалу «Мажор», главную роль в котором и исполнил Прилучный. Сама Аксенова сыграла во второй и третьей частях серии.

«Вышла новая история из жизни Игоря Соколовского», — подписала фото Любовь.

Совместный снимок знаменитостей вызвал бурную реакцию фанатов. По их мнению, черты лица Прилучного стали более округлыми. Нос стал выразительнее, а на губах появился шрам.

Instagram @im_lyubovaksenova

Поклонники актера не узнали его. Некоторые даже приняли за другого человека. Фолловеры нашли схожие черты с возлюбленным Ольги Бузовой, блогером и музыкантом Давидом Манукяном. 

«Я вообще его на фото не узнала, глаза будто не его», а я подумала, что это парень Бузовой»;

«Любовь, кто это с вами?»;

«Мажор немного подыстаскался», — отметили пользователи соцсети.

Ранее 5-tv.ru писал о то, что Прилучный оценил слова избившего его бизнесмена.

Тема:
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