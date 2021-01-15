«Смеялся над болезнью»: Садальский о внезапной смерти Грачевского

Актер театра и кино, шоумен и заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал 5-tv.ru, что еще в начале января покойный создатель легендарного сериала «Ералаш» Борис Грачевский был настроен оптимистично, несмотря на то, что уже несколько дней находился в больнице с диагностированным коронавирусом.

По словам Садальского, они обсуждали по телефону отснятый выпуск юмористического проекта, говорили о планах на следующие серии. Но сбыться им было не суждено. Около 22 часов 14 января стало известно, что 71-летний художественный руководитель и папа «Ералаша» умер.

«Он был веселый, сказал, что все в порядке, сказал, что скор выпустит десятый номер „Ералаша“, где он снял меня, обещал. Он говорил, что очень хороший номер получился, что еще и на 11-й пойдем. Он мне присылал фотографии, где он в маске был, смеялся над болезнью», — вспоминает артист.

Instagram @stassadal

Бориса Грачевского госпитализировали с коронавирусом 27 декабря. Через два дня его состояние ухудшилось, и знаменитый пациент был переведен в реанимацию. А в Рождество пришло сообщение, что его подключили к ИВЛ и ввели в состояние медикаментозной комы. К 11 января появилась надежда на благополучное выздоровление, тогда актер Владимир Долинский сообщил, что Борис Юрьевич пришел в себя, и его состояние стабилизировалось. Но спустя три дня Грачевского снова ввели в медикаментозную кому, из которой он уже не вышел.

«Он смеялся над болезнью, говорил: „Кирдык коронавирусу!“. Видите, какой он опасный оказался…» — говорит Садальский, который пока не может поверить в произошедшее.

В 2020 году 36-летняя супруга Грачевского Екатерина Белоцерковская подарила Грачевскому четвертого наследника. Счастливый отец делился с поклонниками фотографиями сына в социальных сетях. Мальчика назвали Филиппом. Борис Юрьевич был горд и сиял от радости, пророчил малышу творческую карьеру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем запомнился стране знаменитый кинорежиссер Борис Грачевский.