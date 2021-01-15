«Он все вытаскивал»: Николай Лукинский об умершем Грачевском

Известный актер, юморист, пародист и заслуженный артист РФ и Николай Лукинский рассказал 5-tv.ru, каким запомнился ему скончавшийся накануне Борис Грачевский. По словам Лукинского, вклад режиссера и художественного руководителя тележурнала «Ералаш» в культурное наследие страны не ограничился популярным творчеством для младшего поколения.

«Российское детское кино и вообще российское кино потеряло великого художника. Я говорил, что он был какой-то источник радости. Это прослеживалось не только в его „Ералаше“, но и в жизни. Иначе, наверно, он бы не смог делать „Ералаш“. Он был такой — сама радость для взрослых и для детей», — считает пародист.

Лукинский был связан с Грачевским не только совместной работой, но и близкими дружескими отношениями. Как признался юморист, окружающие Бориса Юрьевича люди всегда испытывали только позитивные эмоции от общения с ним. Режиссера невозможно было застать в плохом расположении духе, без его фирменной сияющей улыбки.

«Рядом с ним находиться было всегда тепло: эта вечная улыбка, подробный разговор о том, как у тебя дела. Как ты живешь, он все вытаскивал. Для него все было интересно и важно. Не было пустых разговоров, этого „привет-пока“, этим никогда не ограничивалось. Грачевский был человеком ищущим, интересующимся, очень щедрым на любовь к друзьями и знакомым. Я помню, мы с ним летали на французский остров Реюньон и очень сдружились. Это был, по-моему, год 2009-й или 2010-й», — вспоминает Лукинский.

Бориса Грачевского госпитализировали с диагностированным коронавирусом 27 декабря. Поначалу он с юмором отнесся к тому, что оказался в больнице, публиковал в социальных сетях фото из палаты — на снимках неизменно улыбался. Через два дня ему стало хуже, и знаменитый пациент был переведен в реанимацию.

К Рождеству он уже был введен в медикаментозную кому. 11 января актер Владимир Долинский сообщил, что состояние Бориса Юрьевича стабилизировалось, но днем 14 января врачи снова ввели режиссера в медикаментозную кому. Около 22 часов он умер.

Четвертому наследнику Грачевского Филиппу нет еще и года. Поклонники были счастливы за своего кумира, которому даже в 71 год шел образ молодого папы. Борис Юрьевич сиял от радости и делился с подписчиками фотографиями сына в социальных сетях. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как молодая супруга Грачевского Екатерина Белоцерковская простилась с мужем.