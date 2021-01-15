«Посмотрела на мужа через стекло»: жена попрощалась с Грачевским перед смертью
Знаменитый режиссер и художественный руководитель тележурнала «Ералаш» умер на 72-м году жизни от коронавирусной инфекции.
Фото: Instagram @boris_grachevsky_
Молодой супруге Бориса Грачевского позволили попрощаться с мужем — незадолго до его смерти Екатерина Белоцерковская смогла увидеть любимого мужчину и отца ее девятимесячного сына Филиппа. Вечером 14 января легендарного папы «Ералаша» не стало — так называли бессменного режиссера и художественного руководителя популярного детского тележурнала. Грачевский умер в реанимации 52-й больницы Москвы от последствий COVID-19.
Долгое время позитивный настрой Грачевского вселял в близких надежду, что госпитализация с коронавирусом обернется благополучным выздоровлением. Из палаты клиники режиссер отвечал на сообщения друзей, успокаивал их, говорил, что все будет хорошо. Но врачи не смогли спасти знаменитого пациента. Накануне смерти 36-летняя жена Грачевского побывала в больнице.
«В реанимацию не пустили, но она посмотрела на мужа через стекло. Медики не давали никаких прогнозов, по сути ничего не говорили — не обнадеживали, но и не пугали. В этой болезни ничего невозможно предвидеть. А потом стало совсем плохо… Катя тоже, кстати, переболела коронавирусом, но у нее все прошло в более легкой форме», — цитирует Starhit.ru близкого друга семьи.
Первое время Грачевский и Белоцерковская лечились дома, но 27 декабря по результатам компьютерной томографии, которая показала обширное поражение легких, режиссера госпитализировали. Вскоре он был введен в медикаментозную кому и подключен к аппарату ИВЛ. 11 декабря наступило временное улучшение состояния Бориса Юрьевича, но спустя три дня все повторилось. Его сердце остановилось около 22 часов 14 января.
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