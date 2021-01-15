В очередь. Кто из близких Грачевского получит наследство без завещания?

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Анастасия Шадская
Эксклюзив 1 434

Звездный адвокат Сергей Жорин объяснил, то из родственников создателя «Ералаша» может претендовать на часть его имущества.

Фото, видео: ТАСС / Смитюк Юрий; 5-tv.ru

Тема:
Умер папа «Ералаша» Борис Грачевский

Создатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевской скончался 14 января от коронавируса, осложненного тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Практически сразу в сети начались обсуждения на тему его наследства и потенциального завещания.

Скорее всего, Борис Грачевский успел написать завещание в пользу своей третьей жены Екатерины и сына Филиппа. Может ли кто-то еще претендовать на его наследство, если не указан в данном документе? На этот вопрос 5-tv.ru ответил звездный адвокат Сергей Жорин.

«Если Борис Грачевский действительно успел оставить завещание, то наследниками будут являться лица, которые указаны в этом завещании. Однако кроме тех, кто указан в завещании, на наследство могут претендовать также лица имеющие право на так называемую обязательную долю. В данном случае это как минимум несовершеннолетние дети Бориса Грачевского, если они не были указаны в завещании», — сказал он.

Речь может идти, в первую очередь, о дочери Василисе от второй жены покойного Анны. Девочке всего восемь лет, так что она автоматически станет наследницей отца.  Но есть и еще одна категория потенциальных наследников.

«Возможно, будут появляться еще какие-то дети или псевдодети, о которых не знает широкая общественность. Это, к сожалению, классическая история. Когда умирает публичный, известный и состоятельный человек, возникает очень бурная история о него незаконнорожденных детях», — рассказал адвокат.

Он привел в пример покойного актера Александра Пороховщикова — тот не мог иметь детей. Но после его смерти появились многочисленные «матери» его наследников, хотя их у него быть не могло.

В случае создателя «Ералаша» известно о четверых детях от трех жен. Но детей могло быть и больше.

«Что касается Бориса Грачевского, предполагаю, что он достаточно тепло относился к слабому полу и был достаточно репродуктивно способен. Можно предположить, что могут появиться не только псевдодети, но и женщины, которые действительно имеют от него детей», — резюмировал Жорин.

Ранее 5-tv.ru писал, как молодая жена Грачевского попрощалась с ним перед его смертью.

Тема:
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