Стали известны дата и место прощания с Борисом Грачевским

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Игорь Рязов
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Когда и где поклонники «Ералаша» смогут проститься с художественным руководителем киножурнала, рассказала его вдова.

Стали известны дата и место прощания с Борисом Грачевским

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

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Церемония прощания с художественным руководителем «Ералаша» Борисом Грачевским состоится 16 января в Доме кино. Об этом сообщила его вдова Екатерина Белоцерковская.

«Прощание в воскресенье в 11 часов — Дом кино. Похороны — на Троекуровском кладбище», — цитирует ее ТАСС.

Белоцерковская добавила, что на церемонию прощания и похороны будут допущены все желающие.

Как сообщал 5-tv.ru, о смерти Бориса Грачевского стало известно поздним вечером 14 января. О диагнозе художественный руководитель «Ералаша» и его молодая жена Екатерина Белоцерковская узнали примерно за две недели до этого. Сначала Грачевсий лечился от COVID-19 дома. 27 декабря режиссера госпитализировали с обширным поражением легких. Вскоре он был введен в медикаментозную кому и подключен к аппарату ИВЛ. 11 декабря наступило временное улучшение состояния Бориса Юрьевича, но спустя три дня его снова ввели в кому. Он умер около 22 часов 14 января на 72-м году жизни.

На следующий день дрессировщик Эдгард Запашный сообщил, что в больнице, где лечился от коронавирусной инфекции Борис Грачевский, были сложности с поставками кислорода.

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