Сын Грачевского задолжал банку и государству более миллиарда рублей

Старший сын покойного кинорежиссера Бориса Грачевского задолжал космическую сумму — 1085284866.73 рубля. И это только по кредитному договору, передает ФАН.

Выяснилось, что некоторое время назад Максим Грачевский выступил поручителем в кредите от банка «Возрождение», выданном ОАО «Ростовский нефтемаслозавод «Рикос», ОАО «Трудовые резервы» и ОАО «Русская нефтяная группа».

Мало того, что судебные приставы до сих пор не могут взыскать с наследника режиссера миллиард, так за ним еще числится более 75 миллионов рублей долга по исполнительскому сбору. Как и когда будет расплачиваться с финансовой организацией наследник создателя «Ералаша» — совершенно непонятно.

ФССП РОССИИ

Известно, что проблемы в бизнес-сфере у Грачевского возникли давно. Мужчина сделал ставки на несколько компаний, и в результате все обанкротились и были ликвидированы. Кредиты на их развитие были взяты еще в далеком 2009 году. Несколько лет банк судился с заемщиками и поручителем в лице сына режиссера, в итоге решение о выплате долга было вынесено лишь в 2016 году. За этот период первоначальная сумма выросла в разы.

При жизни создатель «Ералаша» пытался хоть как-то помочь Максиму разобраться с долгами. Обе его компании, связанные с производством киножурнала, приносили в год порядка 100 миллионов чистой прибыли. В какой-то момент Грачевский-старший даже заложил дом в Подмосковье. Но выплатить миллиард оказалось не под силу даже ему.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти папы «Ералаша» Бориса Грачевского. Кинорежиссера не стало 14 января. Коронавирус подкосил его на 72-м году жизни.