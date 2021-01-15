Сын Грачевского задолжал банку и государству более миллиарда рублей

|
Виктория Андреева
4 193

При жизни создатель «Ералаша» пытался погасить долги наследника. Но сумма оказалась неподъемной даже для него.

Сын Грачевского задолжал банку и государству более миллиарда рублей

Фото: Instagram @boris_grachevsky_

Тема:
Умер папа «Ералаша» Борис Грачевский

Старший сын покойного кинорежиссера Бориса Грачевского задолжал космическую сумму — 1085284866.73 рубля. И это только по кредитному договору, передает ФАН.

Выяснилось, что некоторое время назад Максим Грачевский выступил поручителем в кредите от банка «Возрождение», выданном ОАО «Ростовский нефтемаслозавод «Рикос», ОАО «Трудовые резервы» и ОАО «Русская нефтяная группа».

Мало того, что судебные приставы до сих пор не могут взыскать с наследника режиссера миллиард, так за ним еще числится более 75 миллионов рублей долга по исполнительскому сбору. Как и когда будет расплачиваться с финансовой организацией наследник создателя «Ералаша» — совершенно непонятно.

ФССП РОССИИ

Известно, что проблемы в бизнес-сфере у Грачевского возникли давно. Мужчина сделал ставки на несколько компаний, и в результате все обанкротились и были ликвидированы. Кредиты на их развитие были взяты еще в далеком 2009 году. Несколько лет банк судился с заемщиками и поручителем в лице сына режиссера, в итоге решение о выплате долга было вынесено лишь в 2016 году. За этот период первоначальная сумма выросла в разы.

При жизни создатель «Ералаша» пытался хоть как-то помочь Максиму разобраться с долгами. Обе его компании, связанные с производством киножурнала, приносили в год порядка 100 миллионов чистой прибыли. В какой-то момент Грачевский-старший даже заложил дом в Подмосковье. Но выплатить миллиард оказалось не под силу даже ему.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти папы «Ералаша» Бориса Грачевского. Кинорежиссера не стало 14 января. Коронавирус подкосил его на 72-м году жизни.

Тема:
Умер папа «Ералаша» Борис Грачевский
15 янв
Друзья и коллеги Грачевского рассказали о его планах и мечтах
15 янв
Заглянувший в будущее: Борис Грачевский в детстве был юным «Мессингом»
15 янв
Стали известны дата и место прощания с Борисом Грачевским
15 янв
Запашный рассказал о «проблемах с кислородом» в больнице, где умер Грачевский
15 янв
«Бесконечно благодарна»: Глюкоза простилась со спасшим ее от наркотиков Грачевским
15 янв
В очередь. Кто из близких Грачевского получит наследство без завещания?
15 янв
Стало известно, где похоронят Бориса Грачевского
15 янв
«Никогда не забуду»: звезда «Кухни» рассказала, как Грачевский изменил ее жизнь
15 янв
«Отговаривала делать КТ»: подруга Грачевского предположила, кто виновен в его смерти
15 янв
Что известно о детях Бориса Грачевского?

Читайте также

-16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
73.55
-0.25 89.25
-0.40
Рунический гороскоп на неделю с 18 по 24 января для всех знаков зодиака

Последние новости

22:18
Видео: россияне заняли весь пьедестал победителей на ралли «Дакар-2021»
21:58
Машина всмятку, ноги сломаны: Стас Барецкий попал в ДТП в Петербурге
21:42
«Дайте жалобную книгу!» — в России хотят вернуть «пережиток прошлого»
21:27
Друзья и коллеги Грачевского рассказали о его планах и мечтах
21:12
Накануне заражения COVID-19 Дзюба публиковал видео из московского караоке
20:58
Сын Грачевского задолжал банку и государству более миллиарда рублей

Сейчас читают

Сын Грачевского задолжал банку и государству более миллиарда рублей
Сраженный «Табакеркой»: Чем известен актер Александр Воробьев
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака
Жена Бориса Грачевского простилась с мужем, опубликовав прощальное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Дело о гибели Круга помогло раскрыть другие убийства
Мир идет к введению иммунных паспортов
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака