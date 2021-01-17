«У меня съемка!» — Бузова кричала матом из-за приземления не в том аэропорту

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Виктория Андреева
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Поющая телеведущая заявила, что заплатила «бешеные деньги» за билет, и планировала покинуть самолет во «Внуково».

Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Рейс Петербург — Москва, на котором 17 января летела Ольга Бузова, кружил в небе и не мог совершить посадку около часа. Заплатившая баснословные деньги за билет артистка вышла из себя.

В Instagram поющая телеведущая опубликовала видео из самолета. По глазам девушки видно, что она страшно напугана. Звезда планировала приземлиться во «Внуково», чтобы быстрее добраться до съемочной площадки «Танцев со звездами». Однако посадку лайнера перенесли в «Шереметьево», перед чем воздушное судно кружило над Москвой. 

«Не могут сказать, когда мы приземлимся. То есть у меня в 20.00 съемка, и я сажусь в самолет, покупаю билет за бешеные деньги, и мне сейчас говорят, что я не могу приземлиться во „Внуково“! Я нахрена вообще тогда покупаю билет за такие бабки?! Это просто *****!» — кричала в камеру Бузова.

Instagram @buzova86

В оговоренное время в аэропорту артистку ждали и преданные фанаты, которые тоже оказались в затруднительном положении. К счастью, все обошлось. Лайнер с Ольгой Бузовой приземлился, правда в московском аэропорту «Шереметьево», а светская львица в срочном порядке отправилась на работу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что борт Алексея Навального сел в аэропорту «Шереметьево». По прибытии его встречали журналисты. Сторонники блогера, не зная об изменениях в расписании рейса, собрались в юго-западном аэропорту столицы.

Тема:
Ольга Бузова
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