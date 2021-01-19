Пепелище для Байдена: до инаугурации нового президента США остались сутки

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Капитолий в осаде, Нью-Йорк громят активисты BLM, в армии ищут предателей, а Трамп собирает чемоданы. Какой проснется Америка в первый день нового лидера?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jeenah Moon - Pool Via Cnp; 5-tv.ru

Тема:
Выборы президента США 2020

Америка замерла в ожидании самой скандальной инаугурации в истории страны. До вступления в должность нового президента остаются сутки.

В столицу США стянуты 25 тысяч военных, правительственные здания окружены блокпостами — центр Вашингтона превратился в крепость.

Но и это не спасло власти от ЧП. Накануне была сорвана генеральная репетиция. Над Капитолием заметили дым и тут же объявили тревогу. За ситуацией в Америке следит Максим Прихода.

Военные не только в камуфляже, но и в парадной форме — теперь ходят по улицам Вашингтона. Строем. Чеканя шаг. Это репетиция парада в честь инаугурации Байдена. Она все-таки состоялась. Хотя в назначенное время сорвалась из-за пожара. Все подумали, что — в Капитолии, но оказалось — просто рядом.

Пожар, который напугал всю Америку — произошел здесь. Это стихийная ночлежка для бездомных, одна из живущих здесь женщин пыталась согреться с помощью газового обогревателя, он взорвался и с некоторых точек в городе казалось, что дым от этого пожара облаком повис над Капитолием. Сейчас бездомных здесь нет, вон там аккуратно собраны их вещи. Всех обитателей таких мест в эти дни переселяют — в гостиницы.

Мест в отелях — предостаточно. Гостей на инаугурацию в этот раз — в городе никто не ждет. Поэтому свободные номера найдутся и для бездомных, и для нацгвардейцев. К которым теперь добавятся военные: специалисты по РХБЗ, саперы и медики. Всего 25 тысяч силовиков. Красную зону вокруг Капитолия сегодня еще расширили.

«В Вашингтоне развернута группировка численностью 25 000 человек из 50 штатов. Все они призваны оказывать содействие секретной службе и полиции для сохранения спокойствия», — рапортует командующий Нацгвардией, генерал-майор Уильям Уолкер.

Но у самих полицейских — сейчас хватает поводов для беспокойства. В отношении некоторых из них — идут производства по делам о пособничестве участникам вторжения в Капитолий. Тринадцать человек уже уволили. А среди нацгвардейцев, стянутых в Вашингтон — будут искать сочувствующих сторонникам Трампа.

«Недавнее внутреннее восстание — это верхушка айсберга. Это результат многих лет недовольства правительством Соединенных Штатов. Оппозиционные вооруженные группы очень сплочены, имеют опыт службы в вооруженных силах и знакомы с войной», — заявил в интервью CNN генерал армии США в отставке Уэсли Кларк.

Эти вооруженные группы постоянно дают о себе знать. Вот митинг, например, в Техасе. А вот марш «черных националистов» — в Вирджинии. И в тот же самый момент — их братья по цвету кожи, но непримиримые противники идеологически — активисты BLM громят Нью-йорк и дерутся с полицией.

Приходят новости и из самого Белого дома: если верить источникам, Трамп уже записал прощальное видеообращение, готовится перед уходом помиловать 100 человек. А еще — напоследок наштамповал целую пачку указов, которые Байден в первый же день своего президентства — намерен отменить.

«Трамп наслаждался тем, как он разрушал наследие Обамы. Администрация Байдена может сделать то же самое», — предполагает политолог Рик Джойнер.

Тем временем сторонники Трампа в интернете, точнее в той его части, которая пока еще для них не заблокирована, призывают к медиабойкоту. С полудня до часу дня 20 января — просят выключить все телефоны, телевизоры, компьютеры и радиоприемники. Чтобы не видеть и не слышать как Байден будет принимать присягу.

Тема:
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