Бриллиантовые серьги Tiffany и туфли Tom Ford: Бузова похвасталась подарками на 35-летие

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Алина Потёмкина
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Весь день поющую телеведущую радовали знакомые и коллеги, преподнося неожиданные сюрпризы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov; Instagram @agaykaonelove, @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Ольга Бузова отметила свое 35-летие. В день рождения телеведущую буквально завалили подарками. Как призналась сама именинница, она просто обожает разворачивать коробки с презентами.

«Я буду как идиотка выглядеть, плачу от каждого подарка! Распаковка — это мое любимое! Извините!» — предупредила Бузова, принимая подарок от пиарщицы Соны Агаевой.

Та подарила ведущей слипоны с орнаментом. Потом пришел черед вручать дары PR-агента Антона. Молодой человек преподнес Бузовой оригинальный букет, юбку камуфляжной расцветки, розовые кроссовки Alexander McQueen, футболку с принтом Balmain и кремовый тренч Burberry. Но больше всего понравились ей розовые туфли Tom Ford.

Бриллиантовые серьги Tiffany и туфли Tom Ford: Бузова похвасталась подарками на 35-летие

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Не оставил без сюрприза работодательницу и директор Арам. Он подарил имениннице сережки с бриллиантами Tiffany. Но самые яркие эмоции у ведущей вызвали подарки от сестры Анны и ее подруг — как писал ранее 5-tv.ru, девушки заявились для поздравления к Бузовой ровно в полночь.

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Ольга Бузова
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