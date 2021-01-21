Ольга Бузова отметила свое 35-летие. В день рождения телеведущую буквально завалили подарками. Как призналась сама именинница, она просто обожает разворачивать коробки с презентами.

«Я буду как идиотка выглядеть, плачу от каждого подарка! Распаковка — это мое любимое! Извините!» — предупредила Бузова, принимая подарок от пиарщицы Соны Агаевой.

Та подарила ведущей слипоны с орнаментом. Потом пришел черед вручать дары PR-агента Антона. Молодой человек преподнес Бузовой оригинальный букет, юбку камуфляжной расцветки, розовые кроссовки Alexander McQueen, футболку с принтом Balmain и кремовый тренч Burberry. Но больше всего понравились ей розовые туфли Tom Ford.

Бриллиантовые серьги Tiffany и туфли Tom Ford: Бузова похвасталась подарками на 35-летие 1/4 2/4 3/4 4/4

Не оставил без сюрприза работодательницу и директор Арам. Он подарил имениннице сережки с бриллиантами Tiffany. Но самые яркие эмоции у ведущей вызвали подарки от сестры Анны и ее подруг — как писал ранее 5-tv.ru, девушки заявились для поздравления к Бузовой ровно в полночь.