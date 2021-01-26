«До слез»: Манукян впервые рассказал о своем состоянии после разрыва с Бузовой
Дава находится под присмотром врачей после полученной им травмы.
Фото, видео: Instagram @dava_m
Блогер Давид Манукян через несколько ней после расставания с Ольгой Бузовой попал в больницу. В сторис на своей странице в Instagram он показал, что с ним случилось.
На ролике видно, как молодой человек сидит на больничной кушетке, а на его плечо надета специальная повязка.
«Много хочется сказать, но я промолчу», — написал Дава.
Как пишет StarHit.ru, блогер травмировал руку во время репетиции. Медики диагностировали у него вывих в плечевом суставе. Сможет ли Манукян продолжать выступления в шоу «Танцы со звездами» с Дарьей Палей — остается загадкой. В следующей сторис он поблагодарил своих подписчиков за поддержку, которая растрогала его «до слез».
22 января Ольга Бузова заявила в своем о расставании с Давой. Она рассказала о многочисленных изменах блогера, а также пожаловалась, что он поднимал на нее руку. Звезда призвала своих подписчиков заблокировать блогера в соцсетях.
Как писал 5-tv.ru, Роза Сябитова выбрала наиболее подходящего жениха Бузовой.
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