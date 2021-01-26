«До слез»: Манукян впервые рассказал о своем состоянии после разрыва с Бузовой

Блогер Давид Манукян через несколько ней после расставания с Ольгой Бузовой попал в больницу. В сторис на своей странице в Instagram он показал, что с ним случилось.

На ролике видно, как молодой человек сидит на больничной кушетке, а на его плечо надета специальная повязка.

«Много хочется сказать, но я промолчу», — написал Дава.

Instagram @dava_m

Как пишет StarHit.ru, блогер травмировал руку во время репетиции. Медики диагностировали у него вывих в плечевом суставе. Сможет ли Манукян продолжать выступления в шоу «Танцы со звездами» с Дарьей Палей — остается загадкой. В следующей сторис он поблагодарил своих подписчиков за поддержку, которая растрогала его «до слез».

Instagram @dava_m

22 января Ольга Бузова заявила в своем о расставании с Давой. Она рассказала о многочисленных изменах блогера, а также пожаловалась, что он поднимал на нее руку. Звезда призвала своих подписчиков заблокировать блогера в соцсетях.

Как писал 5-tv.ru, Роза Сябитова выбрала наиболее подходящего жениха Бузовой.