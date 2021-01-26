«До слез»: Манукян впервые рассказал о своем состоянии после разрыва с Бузовой

|
Егор Измалкин
1 014

Дава находится под присмотром врачей после полученной им травмы.

Фото, видео: Instagram @dava_m

Тема:
Ольга Бузова

Блогер Давид Манукян через несколько ней после расставания с Ольгой Бузовой попал в больницу. В сторис на своей странице в Instagram он показал, что с ним случилось.

На ролике видно, как молодой человек сидит на больничной кушетке, а на его плечо надета специальная повязка.

«Много хочется сказать, но я промолчу», — написал Дава.

Instagram @dava_m

Как пишет StarHit.ru, блогер травмировал руку во время репетиции. Медики диагностировали у него вывих в плечевом суставе. Сможет ли Манукян продолжать выступления в шоу «Танцы со звездами» с Дарьей Палей — остается загадкой. В следующей сторис он поблагодарил своих подписчиков за поддержку, которая растрогала его «до слез».

Instagram @dava_m

22 января Ольга Бузова заявила в своем о расставании с Давой. Она рассказала о многочисленных изменах блогера, а также пожаловалась, что он поднимал на нее руку. Звезда призвала своих подписчиков заблокировать блогера в соцсетях.

Как писал 5-tv.ru, Роза Сябитова выбрала наиболее подходящего жениха Бузовой.

Тема:
Ольга Бузова
26 янв
Коварный разлучник! Барецкий рассказал, из-за кого расстались Бузова и Манукян
26 янв
«С трудом стою на ногах»: Бузова рассказала, как переживает разрыв с Давой
26 янв
«Бузова — это не человек»: Сябитова выбрала наиболее подходящего жениха Бузовой
26 янв
Голые ягодицы и цирк: видео с роскошного юбилея Ольги Бузовой
26 янв
Сын Газманова решил помочь Бузовой найти нового мужчину после разрыва с Давой
25 янв
«Все по контракту»: Бузова бросила Даву ради пиара нового клипа?
25 янв
Нам тут не место! ТОП-5 телеведущих, которые работают не по специальности
25 янв
«Не было мыслей уводить»: подруга Манукяна о его расставании с Бузовой
25 янв
Лазарев покорил судей «Танцев со звездами» страстным аргентинским танго
25 янв
Цискаридзе заявил, что приходится родственником экс-бойфренду Бузовой

Читайте также

+2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.64
0.78 91.67
0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:37
Валентина Матвиенко объявила о наборе второго потока программы «Женщина-лидер»
18:28
Коварный разлучник! Барецкий рассказал, из-за кого расстались Бузова и Манукян
18:17
Владимир Вдовиченков рассказал о состоянии здоровья актрисы Елены Лядовой
18:01
Госдума одобрила в первом чтении закон о прямых выплатах по больничному
17:52
Международный аэропорт имени Курчатова открыли в Челябинске после реконструкции
17:35
Стали известны дата и место прощания с Александром Шаляпиным

Сейчас читают

Звезда «Левиафана» и «Психа» Елена Лядова госпитализирована в Москве
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака
Должен остаться только один: на что готов пойти Фирсов ради наследства?
Встреча — начало разлуки. Почему расстаются представители каждого знака зодиака?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Как развестись дистанционно?
Требования Минцифры поставили «вне закона» миллионы «умных» электросчетчиков
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака