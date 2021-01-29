Бывший муж Началовой прослезился, когда их дочь исполнила песню покойной матери

Футболист Евгений Алдонин, вдовец певицы Юлии Началовой не смог справиться с эмоциями, когда услышал, как дочь Вера поет песню покойной мамы. Выступление прошло в финале передачи на Первом канале, в рамках котроой показали трехсерийный фильм о звезде.

Instagram @julianachalova

Как пишет «Экономика сегодня», спортсмен прослезился, когда дочь исполнила композицию матери The One I love. Вера выбрала ее неслучайно. Много лет назад Юлия Началова впервые вывела наследницу на сцену именно под эту песню. Пока девочка пела, за ее спиной на экране показывали кадры того выступления.

Позднее Вера призналась, что не оборачивалась, чтобы не расплакаться и не сорвать номер. Алдонин в это время сидел в зрительском зале и снимал на телефон все, что происходило в студии, не сдерживая эмоций.

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года, ей было всего 38 лет. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой была последняя воля певицы.